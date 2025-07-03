Продажи мороженого в России снизились из-за плохой погоды

Продажи мороженого в натуральном выражении снизились на 11% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает разработчик кассового ПО «Эвотор». В июне спад составил 5–6%, а продажи смесей для приготовления мороженого рухнули на 23%, сообщает «Коммерсант».

«В торговых сетях июньские продажи мороженого снизились на 10% год к году», — заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

Эксперты связывают падение спроса с холодной весной и дождливым июнем, особенно в центральной России. Кроме того, мороженое за год подорожало на 12–23%: средняя цена килограмма достигла 916 рублей, а брикеты подскочили в цене до 133 рублей.

По словам заместителя гендиректора Национального союза производителей молока Марии Жебит, производители столкнулись с ростом себестоимости из-за подорожания сырья, включая шоколад и молочные жиры.

Несмотря на негативную динамику, за период с мая 2024-го по апрель 2025-го продажи мороженого выросли на 2,4% в натуральном выражении и на 17,5% в денежном, подсчитали в «Нильсене». Однако в апреле 2025 года производство уже сократилось на 3% год к году.