В Армении нашли кишечную палочку в популярном российском мороженом

В образцах мороженого «Коровка из Кореновки» — конкретно в варианте «Эскимо пломбир в мягкой шоколадной глазури» — были обнаружены бактерии кишечной палочки. Результаты проведённых лабораторных испытаний якобы не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза, утверждает пресс-служба инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении.

Проба была взята на территории закавказской республики, где после выявления нарушения приняли решение запретить реализацию данной партии продукта. Также армянское ведомство ввело запрет на поставки продукции мороженого производства российской «Фабрики настоящего мороженого». Меры действуют в отношении партий, поставленных после 2 июля и не распространяются на ввезённые ранее.

При этом остальные проверенные виды продукции — ванильный и шоколадный пломбиры в вафельных стаканчиках, а также мороженое с чёрносмородиновой глазурью — не показали отклонений от норм.