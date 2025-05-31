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Регион
31 мая, 05:53

Россиянам объяснили, как определить некачественное мороженое

Роскачество посоветовало учитывать внешний вид мороженого при покупке

Ребёнок с мороженым. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dina Uretski

Ребёнок с мороженым. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dina Uretski

Определить, испортилось ли мороженое, можно визуально. Если на поверхности образовались льдинки, это часто свидетельствует о повторной заморозке, что негативно сказывается на качестве продукта. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Перед покупкой мороженого внимательно изучите его состав. Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40%), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается»,цитирует «Лента.ру» Роскачество.

Эксперты выяснили, если цвет мороженого неравномерный или на нём есть льдинки, это значит, что ингредиенты плохо перемешали или мороженое размораживали и замораживали снова. Также нужно смотреть на шоколадную глазурь: белый налёт, рассыпчатость или липкость говорят о том, что мороженое сделали неправильно и оно плохого качества.

Также на упаковке в обязательном порядке должна быть указана жирность, которая может варьироваться от 7,5% до 20%. Особенно важны стабилизаторы в мороженом, которые помогают продукту сохранять форму и медленнее таять.

Секреты производства: Россиянам раскрыли, как выбрать натуральное мороженое
Секреты производства: Россиянам раскрыли, как выбрать натуральное мороженое

Ранее Life.ru сообщал, что в российских торговых сетях нашли партию контрафактного мороженого Bombbar. Как установлено, при производстве фальсификата использовалось сухое молоко, изготовленное на несуществующем производстве.

Мария Любицкая
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