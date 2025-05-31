Россиянам объяснили, как определить некачественное мороженое

Определить, испортилось ли мороженое, можно визуально. Если на поверхности образовались льдинки, это часто свидетельствует о повторной заморозке, что негативно сказывается на качестве продукта. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Перед покупкой мороженого внимательно изучите его состав. Рецепт классического продукта включает молоко (не менее 40%), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Использование растительных жиров в молочном, сливочном мороженом и пломбире не допускается», — цитирует «Лента.ру» Роскачество.

Эксперты выяснили, если цвет мороженого неравномерный или на нём есть льдинки, это значит, что ингредиенты плохо перемешали или мороженое размораживали и замораживали снова. Также нужно смотреть на шоколадную глазурь: белый налёт, рассыпчатость или липкость говорят о том, что мороженое сделали неправильно и оно плохого качества.

Также на упаковке в обязательном порядке должна быть указана жирность, которая может варьироваться от 7,5% до 20%. Особенно важны стабилизаторы в мороженом, которые помогают продукту сохранять форму и медленнее таять.