Секреты производства: Россиянам раскрыли, как выбрать натуральное мороженое
Агроэксперт Березнюк: В составе мороженого не должно быть растительных жиров
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В составе настоящего мороженого не должно быть растительных жиров. Об этом рассказал агроэксперт Илья Березнюк.
«Если мы обратимся к ГОСТу, то основными ингредиентами, которые применяются в производстве мороженого, являются молоко или сливки, сухое молоко, сахар, сливочное масло, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы», — сказал он в беседе с RT.
Специалист подчеркнул, что ключевым отличием настоящего молочного мороженого является отсутствие в его составе растительных жиров. Он пояснил, что этот критерий чётко прописан в техническом регламенте Таможенного союза, согласно которому продукты с добавлением растительных жиров должны классифицироваться как десерты, а не как мороженое.
Эксперт обратил внимание на случаи фальсификации, когда продукция с растительными жирами маркируется, как «пломбир» с фруктовыми или ванильными вкусами. Что касается шоколадной глазури, он уточнил, что использование некоторых растительных масел (например, кокосового) допускается, однако в премиальном сегменте российского рынка преимущественно применяется более натуральная глазурь на основе сливочного масла, которая считается оптимальным вариантом для создания шоколадного покрытия.
Ранее Life.ru сообщал, что в российских торговых сетях нашли партию контрафактного мороженого Bombbar. Как установлено, при производстве фальсификата использовалось сухое молоко, изготовленное на несуществующем производстве. Несмотря на то, что первую партию такой продукции изъяли еще в январе в Самарской области (где расположено официальное производство Bombbar), поддельный товар успел распространиться вплоть до Дальнего Востока.