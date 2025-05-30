Секреты производства: Россиянам раскрыли, как выбрать натуральное мороженое

В составе настоящего мороженого не должно быть растительных жиров. Об этом рассказал агроэксперт Илья Березнюк.

«Если мы обратимся к ГОСТу, то основными ингредиентами, которые применяются в производстве мороженого, являются молоко или сливки, сухое молоко, сахар, сливочное масло, вкусовые ингредиенты, стабилизаторы», — сказал он в беседе с RT.

Специалист подчеркнул, что ключевым отличием настоящего молочного мороженого является отсутствие в его составе растительных жиров. Он пояснил, что этот критерий чётко прописан в техническом регламенте Таможенного союза, согласно которому продукты с добавлением растительных жиров должны классифицироваться как десерты, а не как мороженое.

Эксперт обратил внимание на случаи фальсификации, когда продукция с растительными жирами маркируется, как «пломбир» с фруктовыми или ванильными вкусами. Что касается шоколадной глазури, он уточнил, что использование некоторых растительных масел (например, кокосового) допускается, однако в премиальном сегменте российского рынка преимущественно применяется более натуральная глазурь на основе сливочного масла, которая считается оптимальным вариантом для создания шоколадного покрытия.