Потенциально опасное мороженое нашли на полках российских магазинов

В российских магазинах обнаружили потенциально опасное мороженое. Фальсификат продукции Bombbar уже дошёл до Дальнего Востока, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Отмечается, что при приготовлении мороженого использовалось сухое молоко, выпущенное на «фантомной площадке» без реального производства. Оборот этой продукции в конце января пресекли в Самарской области, где и производится продукция Bombbar. Позже фальсификат выявили в Хабаровском крае. Один из поставщиков получил от Bombbar 0,5 тонны протеинового мороженого, которое должны были направить в торговые сети региона. Все магазины, куда была доставлена сфальсифицированная продукция, уже проинформированы.

В пресс-службе Bombbar пояснили, что на момент закупки сырья и производства мороженого сопроводительные документы были в норме. Компания изъяла всю готовую продукцию, а также направила иск недобросовестному поставщику и жалобу в ведомство из-за несвоевременного уведомления об аннулировании документации.