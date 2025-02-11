Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 15:46

Потенциально опасное мороженое нашли на полках российских магазинов

SHOT ПРОВЕРКА: На полках магазинов в РФ нашли фальсификат мороженого Bombbar

В российских магазинах обнаружили потенциально опасное мороженое. Фальсификат продукции Bombbar уже дошёл до Дальнего Востока, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Отмечается, что при приготовлении мороженого использовалось сухое молоко, выпущенное на «фантомной площадке» без реального производства. Оборот этой продукции в конце января пресекли в Самарской области, где и производится продукция Bombbar. Позже фальсификат выявили в Хабаровском крае. Один из поставщиков получил от Bombbar 0,5 тонны протеинового мороженого, которое должны были направить в торговые сети региона. Все магазины, куда была доставлена сфальсифицированная продукция, уже проинформированы.

В пресс-службе Bombbar пояснили, что на момент закупки сырья и производства мороженого сопроводительные документы были в норме. Компания изъяла всю готовую продукцию, а также направила иск недобросовестному поставщику и жалобу в ведомство из-за несвоевременного уведомления об аннулировании документации.

Москвичка принесла из «ВкусВилла» рыбу, кишащую червями
Москвичка принесла из «ВкусВилла» рыбу, кишащую червями

Ранее Life.ru писал, что москвичу попался кусок металлической щётки в блюде из ресторана «Сыроварня». Руководитель сети уверил, что ситуация уже урегулирована.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Molenira

Полина Никифорова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
  • Самарская область
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar