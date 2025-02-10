Москвичка принесла из «ВкусВилла» рыбу, кишащую червями

Москвичка купила рыбу, кишащую червями, в магазине «ВкусВилл» на улице Маршала Рокоссовского. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, стоимость упаковки замороженных стейков из нерки с непрошенной «белковой добавкой» составила около 1300 рублей.

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После возвращения домой и разморозки рыбы покупательница обнаружила, что внутри стейков находились анизакиды — парзаиты, способные вызывать анизакидоз, опасное инфекционное заболевание, которое затрагивает желудочно-кишечный тракт. Одним из основных симптомов данного заражения также является выраженная аллергическая реакция.