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10 февраля, 14:40

Москвичка принесла из «ВкусВилла» рыбу, кишащую червями

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Москвичка купила рыбу, кишащую червями, в магазине «ВкусВилл» на улице Маршала Рокоссовского. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, стоимость упаковки замороженных стейков из нерки с непрошенной «белковой добавкой» составила около 1300 рублей.

Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Фото © SHOT ПРОВЕРКА

После возвращения домой и разморозки рыбы покупательница обнаружила, что внутри стейков находились анизакиды — парзаиты, способные вызывать анизакидоз, опасное инфекционное заболевание, которое затрагивает желудочно-кишечный тракт. Одним из основных симптомов данного заражения также является выраженная аллергическая реакция.

Почему "Вкусвилл" говорит об экологии, а на полках встречается просрочка и некондиция
Почему "Вкусвилл" говорит об экологии, а на полках встречается просрочка и некондиция

Ранее сообщалось, что в магазинах Москвы и Петербурга обнаружили консервы с личинками червей. На этикетках всех рыбных изделий указаны три производителя: компания «Дефриз» из Владивостока, заводы «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области.

Алексей Берковиц
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