В магазинах Москвы и Петербурга обнаружили консервы с личинками червей

В России призвали изъять консервы печени минтая по-приморски, в которых обнаружили личинки червей. С таким обращением в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру РФ выступил руководитель «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Соответствующий документ появился в распоряжении газеты «Известия». Товары с червями внутри нашли в магазинах «Пятёрочка» и «Дикси» в Москве и Петербурге.

«Такие инциденты свидетельствуют о грубом нарушении требований пищевой безопасности. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» запрещает реализацию пищевой рыбной продукции (в том числе консервов), употребляемые в пищу части которой поражены видимыми паразитами», — указано в документе.

По информации газеты, на этикетках всех рыбных изделий указаны три производителя: компания «Дефриз» из Владивостока, заводы «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. Представители первой фирмы отметили, что перестали выпускать консервы в прошлом году. А в компании «Прибой» пояснили, что их товары соответствуют всем требованиям технического регламента. Третья фирма вообще отрицает свою причастность к инциденту, так как маркировка на товарах не совпадает с заводской.