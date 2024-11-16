Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 11:45

В магазинах Москвы и Петербурга обнаружили консервы с личинками червей

«Известия»: В «Пятёрочке» и «Дикси» нашли рыбные консервы с личинками червей

В России призвали изъять консервы печени минтая по-приморски, в которых обнаружили личинки червей. С таким обращением в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру РФ выступил руководитель «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Соответствующий документ появился в распоряжении газеты «Известия». Товары с червями внутри нашли в магазинах «Пятёрочка» и «Дикси» в Москве и Петербурге.

«Такие инциденты свидетельствуют о грубом нарушении требований пищевой безопасности. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» запрещает реализацию пищевой рыбной продукции (в том числе консервов), употребляемые в пищу части которой поражены видимыми паразитами», — указано в документе.

По информации газеты, на этикетках всех рыбных изделий указаны три производителя: компания «Дефриз» из Владивостока, заводы «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. Представители первой фирмы отметили, что перестали выпускать консервы в прошлом году. А в компании «Прибой» пояснили, что их товары соответствуют всем требованиям технического регламента. Третья фирма вообще отрицает свою причастность к инциденту, так как маркировка на товарах не совпадает с заводской.

В Лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии подтвердили, что в консервах были найдены личинки. А «Пятёрочка» и «Дикси» добавили, что сняли с продажи указанные товары. Проводятся внутренние проверки и служебные разбирательства.

«Чревато отравлениями»: Врач объяснила, как выбрать готовую еду в магазине и не навредить себе
«Чревато отравлениями»: Врач объяснила, как выбрать готовую еду в магазине и не навредить себе

А ранее Life.ru сообщал, что из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» изъяли зефир после массового отравления. В настоящее время сладость «‎Жизель» нельзя купить ни в физических магазинах, ни онлайн с доставкой. Напомним, сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром «Классический». У пострадавших появились сильные боли, тошнота и диарея. Позднее такая же ситуация произошла и с этим товаров в «Пятёрочке и Перекрёстке». Примечательно, что лакомство делают на том же предприятии, что и зефир из «‎Вкусвилла».

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar