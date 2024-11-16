В магазинах Москвы и Петербурга обнаружили консервы с личинками червей
«Известия»: В «Пятёрочке» и «Дикси» нашли рыбные консервы с личинками червей
В России призвали изъять консервы печени минтая по-приморски, в которых обнаружили личинки червей. С таким обращением в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру РФ выступил руководитель «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Соответствующий документ появился в распоряжении газеты «Известия». Товары с червями внутри нашли в магазинах «Пятёрочка» и «Дикси» в Москве и Петербурге.
«Такие инциденты свидетельствуют о грубом нарушении требований пищевой безопасности. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» запрещает реализацию пищевой рыбной продукции (в том числе консервов), употребляемые в пищу части которой поражены видимыми паразитами», — указано в документе.
По информации газеты, на этикетках всех рыбных изделий указаны три производителя: компания «Дефриз» из Владивостока, заводы «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области. Представители первой фирмы отметили, что перестали выпускать консервы в прошлом году. А в компании «Прибой» пояснили, что их товары соответствуют всем требованиям технического регламента. Третья фирма вообще отрицает свою причастность к инциденту, так как маркировка на товарах не совпадает с заводской.
В Лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии подтвердили, что в консервах были найдены личинки. А «Пятёрочка» и «Дикси» добавили, что сняли с продажи указанные товары. Проводятся внутренние проверки и служебные разбирательства.
А ранее Life.ru сообщал, что из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» изъяли зефир после массового отравления. В настоящее время сладость «Жизель» нельзя купить ни в физических магазинах, ни онлайн с доставкой. Напомним, сотни клиентов «Вкусвилла» пожаловались на отравление зефиром «Классический». У пострадавших появились сильные боли, тошнота и диарея. Позднее такая же ситуация произошла и с этим товаров в «Пятёрочке и Перекрёстке». Примечательно, что лакомство делают на том же предприятии, что и зефир из «Вкусвилла».
Life.ru