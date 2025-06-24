Лето со вкусом инфляции: Цены на мороженое в России выросли до 30% за год

Цены на мороженое в российских магазинах за год выросли в среднем от 5 до 30%. Больше всего подорожали рожки — их стоимость поднялась на треть (до 124–161 рубль). Об этом говорится в исследовании «Ценозавра», с которым ознакомился «Постньюс».

Вафельные стаканчики подорожали на 15% (до 118–136 рублей), а эскимо — на 5%, и теперь его цена составляет от 109 до 114 рублей. Аналитики подчёркивают, что приведены усреднённые цены: на полках магазинов можно найти как бюджетные, так и премиальные варианты, цена которых существенно варьируется.