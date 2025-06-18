В «АвтоВАЗе» рассказали о повышении цен на автомобили Lada

С ноября 2023 года по июнь 2025 года рост цен на автомобили Lada не превысил 6,5%. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» на полях ПМЭФ-2025 глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Одна индексация была в январе, она была примерно 2%. То есть с ноября 2023 года по июнь 2025 год цены выросли менее чем на 6,5%», — заявил он.