В «АвтоВАЗе» рассказали о повышении цен на автомобили Lada
Соколов: Автомобили Lada с ноября 2023 года подорожали меньше чем на 6,5%
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С ноября 2023 года по июнь 2025 года рост цен на автомобили Lada не превысил 6,5%. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» на полях ПМЭФ-2025 глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
«Одна индексация была в январе, она была примерно 2%. То есть с ноября 2023 года по июнь 2025 год цены выросли менее чем на 6,5%», — заявил он.
Ранее стало известно, что в рамках ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил свою самую секретную новинку. Это первый кроссовер отечественного производства под названием Lada Azimut. Серийное производство моделей запланировано на 2026 год.