«АвтоВАЗ» сообщил о сроках серийного производства и продаж кроссовера Lada Azimut
«АвтоВАЗ»: Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год
Lada Azimut. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Серийное производство кроссовера Lada Azimut планируется начать в первой половине 2026 год, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он также добавил, что старт продаж нового авто ожидается на стыке второго и третьего кварталов того же года.
«Мы запустим производство, поставим на конвейер в первой половине, значит, примерно, на границе второго — третьего кварталов и будет старт продаж Lada Azimut», — сказал Соколов.
Ранее Life.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» впервые представил публике новый российский кроссовер Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). До последнего момента презентация автомобиля держалась в строжайшем секрете.