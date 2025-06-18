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18 июня, 14:37

«АвтоВАЗ» сообщил о сроках серийного производства и продаж кроссовера Lada Azimut

«АвтоВАЗ»: Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год

Lada Azimut. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Lada Azimut. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Серийное производство кроссовера Lada Azimut планируется начать в первой половине 2026 год, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он также добавил, что старт продаж нового авто ожидается на стыке второго и третьего кварталов того же года.

«Мы запустим производство, поставим на конвейер в первой половине, значит, примерно, на границе второго — третьего кварталов и будет старт продаж Lada Azimut», — сказал Соколов.

«Возникает диссонанс»: Автоэксперт остался недоволен ценой нового кроссовера Lada Azimut
«Возникает диссонанс»: Автоэксперт остался недоволен ценой нового кроссовера Lada Azimut

Ранее Life.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» впервые представил публике новый российский кроссовер Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). До последнего момента презентация автомобиля держалась в строжайшем секрете.

Наталья Афонина
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