«Возникает диссонанс»: Автоэксперт остался недоволен ценой нового кроссовера Lada Azimut

Автоэксперт Арарат Мардоян выразил сомнение в успехе Lada Azimut из-за его высокой стартовой цены в 2,5 млн рублей. Он считает, что стоимость кроссовера не соответствует ожиданиям потребителей от бренда Lada, которые привыкли к автомобилям в ценовом диапазоне 1,3-1,6 млн рублей.

«Если машина от отечественного производителя переваливает за 2–2,5 млн, возникает диссонанс — несоответствие между ожиданием покупателя и предложением», — отметил Мардоян в беседе с «Постньюс».