«Возникает диссонанс»: Автоэксперт остался недоволен ценой нового кроссовера Lada Azimut
Эксперт Мардоян: Цена на Lada Azimut вызывает у россиян диссонанс
Lada Azimut. Обложка © Life.ru
Автоэксперт Арарат Мардоян выразил сомнение в успехе Lada Azimut из-за его высокой стартовой цены в 2,5 млн рублей. Он считает, что стоимость кроссовера не соответствует ожиданиям потребителей от бренда Lada, которые привыкли к автомобилям в ценовом диапазоне 1,3-1,6 млн рублей.
«Если машина от отечественного производителя переваливает за 2–2,5 млн, возникает диссонанс — несоответствие между ожиданием покупателя и предложением», — отметил Мардоян в беседе с «Постньюс».
Мардоян считает, что Azimut, воспринимаемый как компактный городской кроссовер, должен стоить дешевле и будет сложно конкурировать с другими игроками в этом ценовом сегменте. Он также отметил сложность создания конкурентоспособного автомобиля по более низкой цене в текущих экономических условиях.
Ранее Life.ru писал, что российский автогигант «АвтоВАЗ» впервые явил на суд публики отечественный кроссовер Lada Azimut. Это произошло на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Презентация машины до последнего была тайной за семью печатями.