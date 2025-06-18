Life.ru показал, как «АвтоВАЗ» готовит загадочную новинку на ПМЭФ-2025
Обложка © Life.ru
«АвтоВАЗ», один из ведущих автопроизводителей России, готовит к презентации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую модель, о которой пока известно очень мало. Машину тщательно скрывают, а сотрудникам приходится подлезать под непросвечивающую ткань, чтобы что-то поправить.
«АвтоВАЗ» тщательно скрывает новую модель. Видео © Life.ru
Life.ru публикует первые кадры загадочной модели, однако подробности о её характеристиках и дизайне остаются в секрете. Кстати, на форуме уже презентовали новую гоночную Lada Iskra Sport. Этот вариант автомобиля оснащён форсированным двигателем и выполнен в яркой гоночной стилистике. Под капотом автомобиля находится усиленный двигатель объёмом 1,8 литра, развивающий мощность 173 лошадиные силы.