Life.ru показал, как «АвтоВАЗ» готовит загадочную новинку на ПМЭФ-2025

«АвтоВАЗ», один из ведущих автопроизводителей России, готовит к презентации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую модель, о которой пока известно очень мало. Машину тщательно скрывают, а сотрудникам приходится подлезать под непросвечивающую ткань, чтобы что-то поправить.