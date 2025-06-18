«АвтоВАЗ» представил ту самую секретную новинку на ПМЭФ – Lada Azimut

«АвтоВАЗ» представил ту самую секретную новинку на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — это первый кроссовер собственного производства под названием Lada Azimut.

«АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut. Видео © Life.ru

Предварительно, авто оснащено модернизированными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120, 138 и 150 л. с. Привод — передний. Стоимость пока держится в секрете.