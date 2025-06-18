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18 июня, 10:22

«АвтоВАЗ» представил ту самую секретную новинку на ПМЭФ – Lada Azimut

«АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

«АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut. Фото © Life.ru

«АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut. Фото © Life.ru

«АвтоВАЗ» представил ту самую секретную новинку на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — это первый кроссовер собственного производства под названием Lada Azimut.

«АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut. Видео © Life.ru

Предварительно, авто оснащено модернизированными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120, 138 и 150 л. с. Привод — передний. Стоимость пока держится в секрете.

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А ранее на ПМЭФ автогигант «АвтоВАЗ» провёл презентацию спортивной модификации Lada Iskra Sport. Этот вариант автомобиля оснащён форсированным двигателем и выполнен в яркой гоночной стилистике. Корреспондент Life.ru делится кадрами с презентации новой модели авто.

Александра Вишнякова
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