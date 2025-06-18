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18 июня, 11:37

Архитектура и природа: В «АвтоВАЗе» отреклись от вдохновения другими авто при создании Lada Azimut

Суслов: Создатели Lada Azimut вдохновлялись Жигулёвскими и Уральскими горами

Создатель новой Lada Azimut Николай Суслов рассказал, что в процессе проектирования дизайна модели идеи команда черпала из природы. В беседе с Life.ru он отметил, что разработчики вдохновлялись силуэтами Жигулёвских и Уральских гор. Ещё одним источником креативных идей стала эстетика конструктивизма в архитектуре.

Николай Суслов — о создании нового автомобиля. Видео © Life.ru

Суслов утверждает, что зарубежные автомобили не использовались в качестве референсов, дабы исключить риск создания неоригинального или вторичного автомобиля.

«Мы не вдохновляемся автомобилями. Если вдохновляться автомобилями, то вы сделаете второсортный дизайн, который будет повторяться за кем-то. Мы придумываем свои, вдохновляемся окружающим нас предметным миром, архитектурой, природой», — отметил создатель Lada Azimut.

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Ранее Life.ru писал, что российский автогигант «АвтоВАЗ» впервые явил на суд публики отечественный кроссовер Lada Azimut. Это произошло на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Презентация машины до последнего была тайной за семью печатями.

Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
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