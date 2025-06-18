Архитектура и природа: В «АвтоВАЗе» отреклись от вдохновения другими авто при создании Lada Azimut

Создатель новой Lada Azimut Николай Суслов рассказал, что в процессе проектирования дизайна модели идеи команда черпала из природы. В беседе с Life.ru он отметил, что разработчики вдохновлялись силуэтами Жигулёвских и Уральских гор. Ещё одним источником креативных идей стала эстетика конструктивизма в архитектуре.

Николай Суслов — о создании нового автомобиля. Видео © Life.ru

Суслов утверждает, что зарубежные автомобили не использовались в качестве референсов, дабы исключить риск создания неоригинального или вторичного автомобиля.