Китайцы нервничают: Что известно о новом паркетнике АвтоВАЗа Lada Azimut Узнайте всё о кроссовере АвтоВАЗа — Lada Azimut, который был представлен на ПМЭФ-2025. Цены, характеристики, фото и обзор салона — в материале Life.ru. 18 июня, 15:31 Lada Azimut — революция в дизайне и технологиях от АвтоВАЗа. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Состоялась премьера одной из самых ожидаемых моделей этого года от Lada — вседорожника Lada Azimut. Автомобиль создан на базе платформы Lada Vesta и представляет собой новый этап в эволюции дизайна компании. Как заявляют в АвтоВАЗе, модель создавалась исключительно силами российских специалистов. Благодаря своим размерам и множеству современных технологических решений, Azimut станет флагманом линейки российского производителя, хотя полным приводом не обзаведётся.

История модели

АвтоВАЗ начал разработку нового кроссовера под названием Azimut после выхода французского автопроизводителя Renault из его капитала, то есть три года назад. С помощью этой модели автогигант планирует поконкурировать с китайскими марками, такими как Chery, Haval, Changan и Geely и занять их места на рынке.

Представлена модель была 18 июня 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходящем с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге.

Поступление в продажу автомобиля ожидается не раньше 2026 года.

Автомобиль Lada Azimut. Фото © ТАСС / Мила Степанян

Цены на Lada Azimut

Официальных данных о ценах на Lada Azimut пока нет, но инсайдеры сообщают, что стоить новая модель АвтоВАЗа будет в пределах 2,5–3 миллионов рублей, зависеть цена будет от комплектации, за базовую попросят как раз примерно чуть больше двух миллионов рублей. Но известно точно, о чём, по крайней мере, заявили официальные лица, так это то, что стоимость будет заметно ниже китайских аналогов и станет лучшим предложением в сегменте по соотношению «цена/качество».

Сравнение с конкурентами

Исходя из ожидаемой цены, конкуренцию в этом плане российскому кроссоверу составят:

Haval Jolion (2,15–2,95 млн рублей),

Haval M6 (2,18–2,3 млн рублей),

«Москвич 3» (1,8–2,04 млн рублей),

Geely Coolray (2,8–3,14 млн рублей),

Geely Cityray (2,85–3,25 млн рублей),

Chery Tiggo 4 (2,24–2,57 млн рублей),

Changan CS35 (2,57–2,63 млн рублей),

Changan CS55 / Uni-S (2,9–2,96 млн рублей),

FAW Bestune T77 (2,02–2,08 млн рублей),

FAW Bestune T55 (2,41–2,49 млн рублей),

Xcite X-Cross 7 (2,5–2,64 млн рублей),

GAC GS3 (2,5–2,85 млн рублей), а также более крупные модели SWM стоимостью от 1,95 млн рублей.







Характеристики

Lada Azimut создана на базе платформы Vesta, не поддерживает полный привод, но имеет уникальную заднюю подвеску, её специалисты создавали с нуля для этой модели.

Технологии

Кроссовер позаимствовал двигатели и коробки передач у своих собратьев. У АвтоВАЗа сейчас есть 5- и 6-ступенчатая механика и китайский вариатор. Из двигателей доступны пока только отечественные «атмосферники» объёмом 1,6 и 1,8 л с мощностью 120 и 132 л. с. Но АвтоВАЗ рассматривает возможность приобретения турбированных двигателей у китайских партнёров.

Материалы отделки

Автомобиль оснащён полностью диодной светотехникой, а его бамперы и пороги защищены прочным чёрным пластиком, что придаёт ему стильный и современный вид. Интерьер тоже получился довольно модным и актуальным.

Как заявил создатель машины Николай Суслов, придумывая дизайн Lada Azimut, вдохновлялись Жигулёвскими и Уральскими горами, а также архитектурой конструктивизма и никакие иностранные авто за пример не брали, чтобы не получилось что-то второсортное.





Удобства

Заявлены различные современные функции и удобства, такие как электропривод пятой двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона и аудиосистема с шестью динамиками для качественного звучания. Также предусмотрены камера заднего вида и опция кругового обзора на 360 градусов, что значительно упрощает парковку. Навигационная система поможет в поиске нужного маршрута, а двухзонный климат-контроль обеспечит комфорт внутри салона. Дополнительно автомобиль будет оснащён электрическим стояночным тормозом, возможностью выбора ездовых режимов и бесключевым доступом для удобства при использовании.

Салон

Салон в новом автомобиле комфортабельный, с множеством ниш и отсеков для хранения чего-либо. Ключевая особенность — мультимедийная система с 10-дюймовым HD-дисплеем, голосовым управлением и навигацией по картам. При помощи экрана можно будет оплачивать топливо, управлять климат-контролем, настраивать подсветку интерьера, а также выбирать режимы вождения.

Авторы Андрей Ананьев