«АвтоВАЗ» 25 сентября запустит производство Lada Azimut

«АвтоВАЗ» официально запустит серийное производство нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

«25 сентября после полудня будет дан старт — торжественный запуск производства на конвейере модели Lada Azimut», — сказал он.

По словам Соколова, несколько сотен тестовых и товарных экземпляров уже выпущены и прошли испытания. Часть машин сейчас используется для финальной обкатки и демонстрационных поездок.

На старте Azimut предложат с двумя атмосферными моторами. Версия с двигателем 1,6 литра мощностью 120 л. с. получит шестиступенчатую механическую коробку, а 1,8-литровый мотор на 132 л. с. будет работать с вариатором. В перспективе модель должна получить турбомотор мощностью 150 л. с. и классический автомат.

Продажи кроссовера планируется открыть до конца 2026 года. В оставшиеся месяцы «АвтоВАЗ» намерен выпустить несколько тысяч машин, а на 2027 год ориентир составляет около 20 тысяч экземпляров. При этом компания подчёркивает, что объёмы будут зависеть от динамики рынка и темпов раскрутки продаж через дилерскую сеть.

Azimut построен на модернизированной платформе Lada Vesta. Для него разработали почти тысячу новых и обновлённых деталей, включая кузовные элементы, светотехнику и заднюю подвеску. Ранее автомобиль прошёл заводские испытания на безопасность и сертификацию силовых агрегатов по стандарту Евро-6.

Ранее Life.ru писал, что продажи Lada Azimut в России должны начаться в четвёртом квартале 2026 года. Максим Соколов ещё летом сообщал, что промышленное производство модели стартует в следующем квартале, а первые машины поступят в дилерские центры до конца года. Тогда же подтверждалось, что кроссовер получит собственные моторы объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л. с.