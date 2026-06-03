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3 июня, 18:15

Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

Соколов: Продажи Lada Azimut в России начнутся в конце 2026 года

Lada Azimut. Обложка © Life.ru

Lada Azimut. Обложка © Life.ru

Продажи нового кроссовера Lada Azimut в России стартуют в четвёртом квартале 2026 года. Об этом на ПМЭФ рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Мы уже в следующем квартале ставим Lada Azimut на конвейерное промышленное производство, а в четвёртом квартале он поступит в продажу в наших дилерских центрах», приводит РИА «Новости» его слова.

Azimut впервые представили на ПМЭФ-2025. Новинка создана на платформе Vesta и на старте получит модернизированные двигатели собственного производства объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

Глава «АвтоВАЗа» рассказал, какие модели Lada станут беспилотными
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Ранее Life.ru писал, что «АвтоВАЗ» после традиционного корпоративного отпуска вернулся к полноценному графику согласно годовому плану. За время отдыха на заводских мощностях проходили плановые работы: монтаж нового оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизация линии сборки Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание цехов.

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Полина Никифорова
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