Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки старта продаж кроссовера Lada Azimut

Продажи нового кроссовера Lada Azimut в России стартуют в четвёртом квартале 2026 года. Об этом на ПМЭФ рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Мы уже в следующем квартале ставим Lada Azimut на конвейерное промышленное производство, а в четвёртом квартале он поступит в продажу в наших дилерских центрах», — приводит РИА «Новости» его слова.

Azimut впервые представили на ПМЭФ-2025. Новинка создана на платформе Vesta и на старте получит модернизированные двигатели собственного производства объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы.

Ранее Life.ru писал, что «АвтоВАЗ» после традиционного корпоративного отпуска вернулся к полноценному графику согласно годовому плану. За время отдыха на заводских мощностях проходили плановые работы: монтаж нового оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизация линии сборки Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание цехов.