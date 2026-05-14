«АвтоВАЗ» возобновил работу после отпуска и готовится к выпуску Lada Azimut

«АвтоВАЗ» возобновил работу после традиционного майского единого корпоративного отпуска. Крупнейший производитель автомобилей в России вернулся к полноценному графику согласго годовому плану, сообщили в пресс-службе компании.

С 1 по 13 мая на заводских мощностях проходили плановые работы: монтаж нового оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизация линии сборки Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание цехов. Всего запланировали более 15 тысяч мероприятий с бюджетом, превысившим 530 миллионов рублей.

К 14 мая выполнено уже более 96% от общего объёма задач. Полностью завершить все работы обещают к 18 мая без какого-либо влияния на производственный график. В компании добавили, что майский этап модернизации повысит производительность труда в обновлённых подразделениях.