14 мая, 09:15

«АвтоВАЗ» возобновил работу после отпуска и готовится к выпуску Lada Azimut

Сборочная линия «АвтоВАЗа»Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muph

«АвтоВАЗ» возобновил работу после традиционного майского единого корпоративного отпуска. Крупнейший производитель автомобилей в России вернулся к полноценному графику согласго годовому плану, сообщили в пресс-службе компании.

«АО «Автоваз» <...> в полном соответствии с годовым планом возобновил работу после традиционного майского единого корпоративного отпуска», — сказали там.

С 1 по 13 мая на заводских мощностях проходили плановые работы: монтаж нового оборудования для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизация линии сборки Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание цехов. Всего запланировали более 15 тысяч мероприятий с бюджетом, превысившим 530 миллионов рублей.

К 14 мая выполнено уже более 96% от общего объёма задач. Полностью завершить все работы обещают к 18 мая без какого-либо влияния на производственный график. В компании добавили, что майский этап модернизации повысит производительность труда в обновлённых подразделениях.

Напомним, АО «АвтоВАЗ» объявил корпоративный отпуск для всего коллектива с 4 по 13 мая включительно. После этого, 14 и 15 мая, для части персонала, не занятого на пуско-наладочных работах, ремонте оборудования или обслуживании текущей деятельности завода, введут режим вынужденного простоя с сохранением зарплаты. Сообщалось, что в период отпуска «АвтоВАЗ» направит более 530 миллионов рублей на обновление производственных мощностей, включая подготовку к выпуску кроссовера Lada Azimut и модернизацию линии сборки Lada Niva.

Анастасия Никонорова
