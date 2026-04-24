Это не кредит: АвтоВАЗ сдаёт в аренду без дилеров новые Lada Vesta с КАСКО и ТО Оглавление Что такое «Lada легко» и как работает подписка Сколько стоит подписка на Lada Vesta Что входит в ежемесячный платёж Как оформить подписку онлайн Контекст: продажи Lada в марте 2026-го Часто задаваемые вопросы Можно ли выкупить автомобиль после окончания подписки? Нужно ли платить за страховку и ТО отдельно? Можно ли передать управление другому человеку? Где можно оформить подписку? Заключение и чек-лист

АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной аренды автомобилей — «Lada легко». Первая модель, доступная по подписке, — Lada Vesta в комплектации «Практик» с автоматом. В течение апреля ежемесячный платёж составляет 39 990 рублей, с мая вырастет до 43 990 рублей. Рассказываем, что входит в стоимость и кому это выгодно.

Что такое «Lada легко» и как работает подписка

В конце апреля стало известно о запуске сервиса долгосрочной подписки на автомобили Lada. Представители автоконцерна из Самары рассказывали о такой возможности ещё в конце марта. Отвечаем на главные вопросы о подписке Lada Vesta от АвтоВАЗа: условия, стоимость и о том, как оформить.

Автоконцерн предложил, по сути, альтернативный сценарий получения машины — не покупку или лизинг, а подписку «Lada легко». Это долгосрочная аренда, которая позволяет пользоваться новым автомобилем без лишней головной боли из-за его оформления, страховок и технического обслуживания (ТО). Завод на время передаёт вам машину в полностью готовом состоянии, регулярные визиты к дилеру не нужны — остаётся лишь заменять резину в плановом порядке.

Первая модель, доступная по подписке, — это Lada Vesta в комплектации «Практик», с двигателем 1,6 л и коробкой «автомат». При этом лимит пробега — 30 000 км, а срок подписки — 1 год, без выкупа. Это означает, что по окончании 12 месяцев или достижении лимита по пробегу автомобиль нужно будет вернуть.

Сколько стоит подписка на Lada Vesta

Стоимость подписки отличается в зависимости от того, когда вы подадите заявку. С 23-го по 30 апреля 2026 года действует специальная акционная цена на старте — 39 990 руб./месяц. Если подать заявку позже этой даты, с 1 мая цена изменится до 43 990 руб./месяц.

Что входит в ежемесячный платёж

В подписку «Lada легко» входят ОСАГО, КАСКО, ТО, шиномонтаж, спутниковая охрана. Это полноценный комплект услуг без скрытых условий и условий мелким шрифтом. Главные статьи расходов при пользовании машиной уже включены в цену. Дополнительно владелец может добавить ещё двух водителей без дополнительной платы.

Прежде всего клиенту АвтоВАЗа не нужно отдельно искать брокера и платить за полисы — ОСАГО и КАСКО действуют с момента получения ключей. За регулярные техосмотры у официальных дилеров Lada тоже не нужно доплачивать — достаточно лишь приехать в сервис. Аналогично решается вопрос с шиномонтажом. Замена и последующее хранение двух комплектов резины (зима/лето) входят в фиксированную стоимость.

В пакет также входит телематика — современная спутниковая система безопасности. Это добавит спокойствия, так как автовладелец всегда будет знать, где находится машина. Останется контролировать только переменные расходы: бензин, оплату проезда по платным магистралям, парковки и штрафы. При этом последние будут приходить собственнику (сервису), а он уже будет пересылать их в личный кабинет пользователя для удобной оплаты онлайн.

Как оформить подписку онлайн

Весь процесс оформления подписки проходит в режиме онлайн. Вот пошаговая инструкция:

1. Оформите заявку на сайте АвтоВАЗа в специальном разделе. После этого с вами свяжется оператор для активации личного кабинета.

2. В личном кабинете выберите модель, цвет и комплектацию автомобиля. Там же рассчитайте ежемесячный платёж.

3. Оформите договор онлайн. Для активации подписки внесите возвратный депозит в размере трёх ежемесячных платежей. Эта сумма вернётся к вам после окончания срока действия договора.

4. Получите новый автомобиль с заводской гарантией.

Весь процесс от подачи заявки до получения ключей занимает до двух недель.

Контекст: продажи Lada в марте 2026-го

В марте этого года число продаж новых легковых автомобилей в России выросло до 104 278 единиц. Это на 30,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Продажи показывают уверенную положительную динамику.

АвтоВАЗ закрепился в позиции лидера рынка. В марте автогигант продал более 25 150 легковых машин. При этом среди моделей уже традиционно лидирует Lada Granta, в пятёрке самых продаваемых — ещё две модели от АвтоВАЗа: Lada Vesta и Niva Travel.

На вторичном рынке в марте продано ещё больше автомобилей — больше 475 тысяч. При этом четверть из них — почти 112 тысяч — составила продукция АвтоВАЗа.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли выкупить автомобиль после окончания подписки?

Нет, подписка «Lada легко» не предполагает выкупа. Сервис предполагает аренду Lada Vesta на год. Когда закончатся 12 месяцев или вы исчерпаете лимит по пробегу в 30 тысяч километров, машину нужно будет вернуть.

Нужно ли платить за страховку и ТО отдельно?

Нет, все эти пункты уже входят в ежемесячный платеж. Подписка предполагает оформлением ОСАГО и КАСКО, а также технические осмотры у официальных дилеров Lada.

Можно ли передать управление другому человеку?

Да, подписка предполагает, что без дополнительной платы можно добавить двух водителей. Всего в течение года к управлению могут быть допущены до трех водителей.

Где можно оформить подписку?

Подписка на авто без выкупа от АвтоВАЗа оформляется на официальном сайте автоконцерна в специальном разделе. Вся процедура проходит в онлайн-режиме.

Заключение и чек-лист

АвтоВАЗ запустил подписку на Lada Vesta, а в дальнейшем планирует добавить в сервис также Lada Largus и Lada Granta. Автогигант также установил доступный ежемесячный платеж: 39 990 рублей в месяц до 30 апреля и 43 990 рублей после 30 апреля за Lada Vesta в комплектации «Практик», с двигателем 1,6 л и коробкой «автомат».

При этом подписка — это не кредит и не лизинг. Все ключевые статьи затрат уже входят в подписку, оформление проходит быстро и удобно, в режиме онлайн. Однако есть ограничения: 12 месяцев или пробег в 30 000 км. Выкупить машину потом нельзя, но не нужно дополнительно организовывать и оплачивать обслуживание, страховку или шиномонтаж.

Для кого подходит подписка «Lada легко»: для тех, кто не хочет связываться с продажей авто через несколько лет, кто ценит фиксированные расходы, кто любит ездить на новой машине каждый год.

Авторы Вячеслав Кокуркин