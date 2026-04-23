Не хочешь покупать — арендуй: АвтоВАЗ запустил подписки на автомобили Lada

АвтоВАЗ запустил подписку на автомобили. Теперь можно пользоваться Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц, без права выкупа. Оформление полностью онлайн: выбираете машину, комплектацию, цвет – и получаете расчёт платежа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

К примеру, ежемесячный платеж за Lada Vesta в комплектации «Практик» составляет 43 990 рублей. Однако, для первых покупателей, оформивших заявку в период с 23 по 30 апреля, предусмотрена скидка, и ежемесячный платеж составит 39 990 рублей.

При заключении договора клиент должен внести залоговый платёж в размере трёх месячных абонентских плат. Эта сумма будет возвращена водителю по завершении срока подписки. В абонентскую плату уже входят: техническое обслуживание, страхование (ОСАГО и КАСКО), помощь на дороге, а также сезонная смена и хранение шин у официального дилера.

Договор устанавливает годовой лимит пробега в 30 000 км. По окончании срока подписки автомобиль возвращается дилеру в состоянии естественного износа, без существенных изменений конструкции. Возможность полного выкупа автомобиля после окончания подписки в настоящее время не предоставляется.

