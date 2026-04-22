1,5-литровый турбомотор и цена дешевле китайцев: АвтоВАЗ показал предсерийный кроссовер Lada Azimut
АвтоВАЗ впервые вживую показал предсерийные Lada Azimut
На АвтоВАЗе продемонстрировали предсерийные образцы Lada Azimut из первой партии. Их показали во время визита корреспондента на участок анализа и доводки новых проектов. Об этом пишет Autonews.ru.
Представленные экземпляры отличаются от будущих товарных машин. Серийная версия получит другую отделку интерьера, а также легкосплавные диски вместо штампованных.
Производитель подтвердил расширение линейки двигателей. К ранее заявленным моторам на 1,6 и 1,8 литра добавится 1,5-литровый турбоагрегат китайского производства, характеристики которого пока не раскрываются.
Полноценная премьера новинки запланирована на осень 2026 года. Выпуск начнется в третьем квартале, а продажи — в четвёртом. Модель уже прошла ряд испытаний, включая проверки безопасности и тесты при экстремальных температурах.
Ранеее Life.ru сообщал, что АвтоВАЗ запустит масштабное обновление производственных мощностей в мае. Для проведения модернизации на предприятии решили использовать дни единого корпоративного отпуска.
