1,5-литровый турбомотор и цена дешевле китайцев: АвтоВАЗ показал предсерийный кроссовер Lada Azimut

На АвтоВАЗе продемонстрировали предсерийные образцы Lada Azimut из первой партии. Их показали во время визита корреспондента на участок анализа и доводки новых проектов. Об этом пишет Autonews.ru.

Представленные экземпляры отличаются от будущих товарных машин. Серийная версия получит другую отделку интерьера, а также легкосплавные диски вместо штампованных.

Производитель подтвердил расширение линейки двигателей. К ранее заявленным моторам на 1,6 и 1,8 литра добавится 1,5-литровый турбоагрегат китайского производства, характеристики которого пока не раскрываются.

Полноценная премьера новинки запланирована на осень 2026 года. Выпуск начнется в третьем квартале, а продажи — в четвёртом. Модель уже прошла ряд испытаний, включая проверки безопасности и тесты при экстремальных температурах.

Ранеее Life.ru сообщал, что АвтоВАЗ запустит масштабное обновление производственных мощностей в мае. Для проведения модернизации на предприятии решили использовать дни единого корпоративного отпуска.