ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 17:23

Глава «АвтоВАЗа» рассказал, какие модели Lada станут беспилотными

Соколов: Беспилотные технологии на Lada появятся на гибридах и электромобилях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amir Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amir Photo

Технологии беспилотного вождения в первую очередь будут появляться на гибридных и электрических моделях Lada. Об этом на ПМЭФ рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, системы высокого уровня автономности больше подходят машинам с современной электронной базой.

«Конечно, мы работаем над этим, но если говорить о каких-то третьих, четвёртых, пятых уровнях беспилотности, то, конечно, они в большей степени характерны для автомобилей, которые основаны на электронной компонентной базе, соответствующей электромобилям или гибридным автомобилям», цитирует Соколова РИА «Новости».

Глава компании добавил, что такие решения заметнее проявятся именно в электрических версиях. При этом «АвтоВАЗ» планирует представить прототип гибридной Lada Azimut к концу 2026 года.

Соколов напомнил, что отдельные элементы автономного управления уже есть на серийных машинах марки. В частности, системы ADAS устанавливаются на Vesta и даже Niva, а шире их собираются применять в Lada Azimut.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пересел на Lada Aura после случая с Mercedes
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пересел на Lada Aura после случая с Mercedes

Напомним, что первые разговоры о беспилотных автомобилях Lada появились ещё в мае. Тогда Соколов рассказывал, что, несмотря на традиционную работу «АвтоВАЗа» в сегменте B (класс компактных автомобилей), технологии беспилотного вождения уже присутствуют в на рынке таких машин.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • ПМЭФ-2026
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar