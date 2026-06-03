Глава «АвтоВАЗа» рассказал, какие модели Lada станут беспилотными

Технологии беспилотного вождения в первую очередь будут появляться на гибридных и электрических моделях Lada. Об этом на ПМЭФ рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, системы высокого уровня автономности больше подходят машинам с современной электронной базой.

«Конечно, мы работаем над этим, но если говорить о каких-то третьих, четвёртых, пятых уровнях беспилотности, то, конечно, они в большей степени характерны для автомобилей, которые основаны на электронной компонентной базе, соответствующей электромобилям или гибридным автомобилям», — цитирует Соколова РИА «Новости».

Глава компании добавил, что такие решения заметнее проявятся именно в электрических версиях. При этом «АвтоВАЗ» планирует представить прототип гибридной Lada Azimut к концу 2026 года.

Соколов напомнил, что отдельные элементы автономного управления уже есть на серийных машинах марки. В частности, системы ADAS устанавливаются на Vesta и даже Niva, а шире их собираются применять в Lada Azimut.

Напомним, что первые разговоры о беспилотных автомобилях Lada появились ещё в мае. Тогда Соколов рассказывал, что, несмотря на традиционную работу «АвтоВАЗа» в сегменте B (класс компактных автомобилей), технологии беспилотного вождения уже присутствуют в на рынке таких машин.