«АвтоВАЗ» может начать выпускать беспилотные автомобили

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов не исключил, что в перспективе автогигант начнёт выпускать беспилотные машины под брендом Lada. По его словам, это — мировой тренд, от которого отечественный производитель отставать не намерен.

«Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность», — ответил глава предприятия на соответствующий вопрос.

Соколов добавил, что, несмотря на традиционную работу «АвтоВАЗа» в сегменте B (класс компактных автомобилей), технологии беспилотного вождения уже присутствуют в на рынке таких машин. Конкретных сроков запуска полностью беспилотных Lada топ-менеджер не назвал.

Ранее в пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что компания возобновила работу после традиционного майского корпоративного отпуска в полном соответствии с годовым планом. С 1 по 13 мая на заводских мощностях проводились плановые работы: монтаж нового оборудования для запуска кроссовера Lada Azimut, модернизация линии сборки Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание цехов. Всего было запланировано более 15 тысяч мероприятий с бюджетом, превысившим 530 миллионов рублей.