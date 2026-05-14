Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов пересел на Lada Aura после случая с Mercedes

Преимущества новой Lada Aura оказались настолько весомыми, что глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов и сам решил пересесть на отечественную машину после резонансного случая с Mercedes. Об этом рассказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.

Глава «АвтоВАЗа» был замечен как раз в момент посадки в автомобиль Lada Aura. Однако Соколов не нашёл слов, чтобы выделить преимущества этой машины над Mercedes в ответ на вопрос журналиста.

Напомним, что в марте этого года во время интервью глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказывал о доминирующем положении Lada на российском автомобильном рынке. Он отметил, что компания совсем не боится конкуренции, а затем залез в Mercedes и уехал.