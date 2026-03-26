Глава АвтоВАЗа рассказал о доминировании Lada, а потом сел в Mercedes и уехал

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в беседе с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым, рассказал о доминирующем положении Lada на российском автомобильном рынке. По его словам, отечественный бренд занимает около четверти рынка, в то время как любой китайский конкурент находится как минимум в два раза дальше от этой планки.

«Конкуренции в принципе не надо бояться, на конкурентные вызовы надо реагировать адекватными мерами, и это иллюзия, что «АвтоВАЗ» может жить во внеконкурентной среде. Поэтому мы работаем по рынку в тех условиях, которые есть, это касается и отечественных предприятий, и прямого импорта в нашу страну, реально оцениваем ситуацию, воспринимаем это как вызов и принимаем меры», — ответил Соколов на вопрос, не боится ли он конкуренции.

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о доминировании Lada на российском авторынке. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

Глава компании также прокомментировал тему государственной поддержки. Он отметил, что утильсбор не является мерой господдержки в привычном понимании — это регулирующее условие, при котором компании, вкладывающиеся в локализацию производства, получают возмещение. При этом Соколов подчеркнул, что в балансе «АвтоВАЗа» нет адресных мер поддержки, и ни о каких таких мерах ему неизвестно.

После разговора глава «АвтоВАЗа» сел в автомобиль Mercedes и уехал.

