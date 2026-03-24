«АвтоВАЗ» запустил продажи обновлённой Lada Vesta Sport

«АвтоВАЗ» объявляет о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения: первые партии автомобилей уже поступают в дилерские центры... Рекомендованные розничные цены стартуют с отметки 2 352 000 рублей за версию в кузове седан», — указано в сообщении.

Lada Vesta Sport дебютирует сразу в двух вариантах кузова: седан и универсал. Сердцем спортивной версии стал доработанный 1,8-литровый двигатель EVO, мощность которого возросла до 147 л.с. Впервые для этой модели доступна 6-ступенчатая механическая трансмиссия, способная справиться с высоким крутящим моментом.

Салон автомобиля выполнен в фирменном черно-красном стиле, с кожаной отделкой руля и рычага КПП, а также спортивными сиденьями с выраженной боковой поддержкой. Для любителей динамичной езды предусмотрен спортивный режим в приборной панели, отображающий время и скорость на дистанции (например, для заездов на четверть мили или кольцевых гонок).

Lada Vesta Sport предлагается исключительно в топовой комплектации «Техно». Она включает в себя полный набор современных опций: систему контроля слепых зон, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электростеклоподъемники всех дверей, подогрев руля и сидений, передние и задние парковочные датчики, камеру заднего вида, датчики дождя и света, а также круиз-контроль.

Ранее на дилерской конференции 19 марта автоконцерн представил информацию о новой услуге — долгосрочной подписке на автомобили Lada Vesta. Вместо покупки машины россияне смогут арендовать её на срок до 12 месяцев. На слайде компании в качестве примера была показана Lada Vesta в комплектации «Драйв» с двигателем 1,6 литра и вариатором. Подписка предусматривает возможность управления тремя водителями и ограничение пробега 30 тысяч километров в год.