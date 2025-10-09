«АвтоВАЗ» приступил к процессу сертификации нового кроссовера Lada Azimut
Lada Azimut. Обложка © Life.ru
Пресс-служба «АвтоВАЗа» объявила, что компания приступила к государственным сертификационным испытаниям своего нового кроссовера Lada Azimut. Успешное завершение этих испытаний позволит автомобилю получить «Одобрение типа транспортного средства» и начать официальные продажи на территории России.
«На «АвтоВАЗе» стартовали работы по подготовке Lada Azimut к государственным сертификационным испытаниям. По их итогам новая модель получит «Одобрение типа транспортного средства» и право продаваться в РФ», — отметили в компании.
Автоконцерн объявил, что первая партия из 16 Lada Azimut будет произведена на главном конвейере в течение ближайших полутора месяцев. Уже готовы первые пять экземпляров, которые предстоят сертификационные испытания. Эти тесты, охватывающие тормозные системы и другие компоненты, направлены на подтверждение соответствия автомобиля многочисленным строгим нормам безопасности, экологичности и эргономики. Процесс сертификации, запланированный до весны 2026 года, позволит провести всесторонние испытания в разнообразных погодных и температурных режимах.
Напомним, что «АвтоВАЗ» впервые представил публике новый российский кроссовер Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). До последнего момента презентация автомобиля держалась в строжайшем секрете.