Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 12:56

«АвтоВАЗ» приступил к процессу сертификации нового кроссовера Lada Azimut

Lada Azimut. Обложка © Life.ru

Lada Azimut. Обложка © Life.ru

Пресс-служба «АвтоВАЗа» объявила, что компания приступила к государственным сертификационным испытаниям своего нового кроссовера Lada Azimut. Успешное завершение этих испытаний позволит автомобилю получить «Одобрение типа транспортного средства» и начать официальные продажи на территории России.

«На «АвтоВАЗе» стартовали работы по подготовке Lada Azimut к государственным сертификационным испытаниям. По их итогам новая модель получит «Одобрение типа транспортного средства» и право продаваться в РФ», — отметили в компании.

Автоконцерн объявил, что первая партия из 16 Lada Azimut будет произведена на главном конвейере в течение ближайших полутора месяцев. Уже готовы первые пять экземпляров, которые предстоят сертификационные испытания. Эти тесты, охватывающие тормозные системы и другие компоненты, направлены на подтверждение соответствия автомобиля многочисленным строгим нормам безопасности, экологичности и эргономики. Процесс сертификации, запланированный до весны 2026 года, позволит провести всесторонние испытания в разнообразных погодных и температурных режимах.
В Чехии возобновили продажи Lada Niva, несмотря на антироссийские санкции
В Чехии возобновили продажи Lada Niva, несмотря на антироссийские санкции

Напомним, что «АвтоВАЗ» впервые представил публике новый российский кроссовер Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). До последнего момента презентация автомобиля держалась в строжайшем секрете.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar