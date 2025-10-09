В Чехии возобновили продажи Lada Niva, несмотря на антироссийские санкции

Чехия официально возобновила продажи российских внедорожников LADA Niva, сообщает телеграм-канал SHOT. Стоимость базовой модели «Нива Легенда» без кондиционера составляет около 418 тысяч крон (примерно 1,7 млн рублей).

Несмотря на антироссийские санкции, автомобили вновь появились у местных дилеров. Покупателям предлагают шесть вариантов расцветки — самой популярной стала камуфляжная. Также доступны различные обвесы и антикоррозийная обработка кузова.

В России аналогичный внедорожник можно приобрести примерно на 500 тысяч рублей дешевле. Более дорогая версия — «Нива Тревел» — оценивается в 505 тысяч крон (примерно 2 млн рублей). Все машины новые, произведены с 2021 года по настоящее время. Поставка организована через Азербайджан — после оформления заявки авто доставляют в Чехию в течение до пяти месяцев.

Ранее Life.ru сообщал, что «АвтоВАЗ» начал производство новых моделей на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург». Первые партии Lada Iskra уже поставляются дилерам — автомобили собираются из комплектующих, включающих около тысячи сборочных единиц: готовые кузова, силовые агрегаты, элементы шасси и интерьера.