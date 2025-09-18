В Петербурге запустили производство автомобилей Lada Iskra

В России стартовали поставки первых партий автомобилей Lada Iskra для дилеров «АвтоВАЗа». Эти машины собрали на «Автозаводе Санкт-Петербург». Производитель сообщает, что соглашение о выпуске автомобилей в Петербурге подписали в июне 2025 года.

Сейчас на завод поступают сборочные комплекты Lada Iskra. Они содержат окрашенные кузова, силовые агрегаты, элементы салона, шасси и другие компоненты. В каждом комплекте насчитывается около 1 тыс. сборочных единиц.

На конвейере устанавливают шумоизоляцию, инструментальную панель, ремни безопасности и другие детали. На производственной линии также проводят подсборку двигателя и передней подвески. Полностью собранный и заправленный всеми необходимыми жидкостями автомобиль покидает конвейер и проходит инспекцию качества.