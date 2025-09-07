Алиханов рассказал о преимуществах Lada Iskra и Azimut

Автомобили Lada Iskra и Lada Azimut обладают высокой конкурентоспособностью в своих сегментах благодаря продуманной стратегии развития компании. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе ВЭФ-2025, высоко оценив перспективы новых моделей «АвтоВАЗа».

«И Iskra, и Azimut — это результаты планомерной работы «АвтоВАЗа» над расширением модельного ряда в соответствии со стратегией развития компании. С обеими моделями познакомился лично ещё на стадии концептов, они вполне конкурентоспособны в своём сегменте», — поделился министр.

Он подчеркнул, что ключевыми достоинствами моделей Lada выступают их низкая цена, обусловленная высокой степенью локализации производства, а также более выгодная стоимость владения и обширная сеть сервисных центров по сравнению с зарубежными аналогами.