Регион
7 сентября, 13:29

Алиханов рассказал о преимуществах Lada Iskra и Azimut

Алиханов: Новые модели Lada Iskra и Azimut укрепят позиции российского автопрома

Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Автомобили Lada Iskra и Lada Azimut обладают высокой конкурентоспособностью в своих сегментах благодаря продуманной стратегии развития компании. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе ВЭФ-2025, высоко оценив перспективы новых моделей «АвтоВАЗа».

«И Iskra, и Azimut — это результаты планомерной работы «АвтоВАЗа» над расширением модельного ряда в соответствии со стратегией развития компании. С обеими моделями познакомился лично ещё на стадии концептов, они вполне конкурентоспособны в своём сегменте», поделился министр.

Он подчеркнул, что ключевыми достоинствами моделей Lada выступают их низкая цена, обусловленная высокой степенью локализации производства, а также более выгодная стоимость владения и обширная сеть сервисных центров по сравнению с зарубежными аналогами.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» заключил соглашение с «Автозаводом Санкт-Петербург» о запуске сборки Lada Iskra на производственных мощностях в Санкт-Петербурге. Подписание документа состоялось на площадке ПМЭФ.

Мария Любицкая
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Антон Алиханов
  • Авто
