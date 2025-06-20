Новая модель Lada Iskra будет производиться на «АвтоВАЗе» в Санкт-Петербурге

АО «АвтоВАЗ» и ООО «Автозавод Санкт-Петербург» заключили соглашение о запуске сборки модели Lada Iskra на производственных мощностях в культурной столице. Документ подписали Максим Соколов и Иван Миронов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в присутствии губернатора города Александра Беглова.

Глава «АвтоВАЗа» Соколов отметил, что решение базируется на высоком уровне качества выпускаемых кроссоверов. Совместный проект позволит сохранить квалифицированные кадры предприятия и поддержит российскую отрасль комплектующих благодаря увеличению объёмов заказов.

Генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Миронов подчеркнул важность возвращения «АвтоВАЗа» в регион в роли индустриального партнёра и пообещал контролировать качество каждой собранной машины.