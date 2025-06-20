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Регион
19 июня, 21:43

Новая модель Lada Iskra будет производиться на «АвтоВАЗе» в Санкт-Петербурге

Соколов: Lada Iskra начнут собирать на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург»

Обложка © VK / Lada Iskra / Лада Искра

Обложка © VK / Lada Iskra / Лада Искра

АО «АвтоВАЗ» и ООО «Автозавод Санкт-Петербург» заключили соглашение о запуске сборки модели Lada Iskra на производственных мощностях в культурной столице. Документ подписали Максим Соколов и Иван Миронов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в присутствии губернатора города Александра Беглова.

Глава «АвтоВАЗа» Соколов отметил, что решение базируется на высоком уровне качества выпускаемых кроссоверов. Совместный проект позволит сохранить квалифицированные кадры предприятия и поддержит российскую отрасль комплектующих благодаря увеличению объёмов заказов.

Генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Миронов подчеркнул важность возвращения «АвтоВАЗа» в регион в роли индустриального партнёра и пообещал контролировать качество каждой собранной машины.

Миллион с копейками за B-класс: Что известно о новой Lada Iskra
Миллион с копейками за B-класс: Что известно о новой Lada Iskra

А ранее на полях Петербургского международного экономического форума «АвтоВАЗ» провёл презентацию спортивной модификации Lada Iskra Sport. Этот вариант автомобиля оснащён форсированным двигателем и выполнен в яркой гоночной стилистике.

Тимур Хингеев
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