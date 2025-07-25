Kia начала массово отзывать тысячи своих кроссоверов в России

Официальный дистрибьютор Kia в России отозвал почти 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage (Sle), проданных с 2010 по 2015 год. Об этом сообщили в Росстандарте.

«Отзыву подлежат 79,884 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 год с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.

В качестве основной причины отзыва автомобилей Sportage (SLe), произведённых на словацком заводе Kia, называется необходимость замены мультипредохранителя в блоке HECU. Данная мера предпринята с целью обеспечения более надёжной защиты электрической цепи.