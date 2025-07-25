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25 июля, 09:05

Kia начала массово отзывать тысячи своих кроссоверов в России

Росстандарт: Kia отзывает почти 80 тысяч кроссоверов Sportage в России

Kia Sportage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kasakphoto

Kia Sportage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kasakphoto

Официальный дистрибьютор Kia в России отозвал почти 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage (Sle), проданных с 2010 по 2015 год. Об этом сообщили в Росстандарте.

«Отзыву подлежат 79,884 тыс. автомобилей Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 год с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.

В качестве основной причины отзыва автомобилей Sportage (SLe), произведённых на словацком заводе Kia, называется необходимость замены мультипредохранителя в блоке HECU. Данная мера предпринята с целью обеспечения более надёжной защиты электрической цепи.

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Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» заключил соглашение с «Автозаводом Санкт-Петербург» о запуске сборки Lada Iskra на производственных мощностях в Санкт-Петербурге. Подписание документа состоялось на площадке ПМЭФ.

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Мария Любицкая
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