Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи авто в России

Автомобильный бренд Kia, ранее покинувший российский рынок, оформил в Роспатенте два новых товарных знака — KIA EV7 и KIA EV9, предназначенных для линейки электромобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной базы ведомства.

Правообладателем выступает «Киа Корпорейшн». Эти товарные знаки открывают перспективы для выпуска и реализации в России широкого спектра транспортных средств под брендом Kia, включая электромобили, спортивные автомобили, фургоны, грузовики, автобусы и комплектующие.

Регистрация этих знаков может сигнализировать о планах Kia по возвращению на российский рынок с новыми моделями электромобилей.