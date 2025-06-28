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Регион
28 июня, 05:11

Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи авто в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Автомобильный бренд Kia, ранее покинувший российский рынок, оформил в Роспатенте два новых товарных знака — KIA EV7 и KIA EV9, предназначенных для линейки электромобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной базы ведомства.

Правообладателем выступает «Киа Корпорейшн». Эти товарные знаки открывают перспективы для выпуска и реализации в России широкого спектра транспортных средств под брендом Kia, включая электромобили, спортивные автомобили, фургоны, грузовики, автобусы и комплектующие.

Регистрация этих знаков может сигнализировать о планах Kia по возвращению на российский рынок с новыми моделями электромобилей.

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Ранее стало известно, что производство автомобилей Tenet полного цикла запустят в Калуге уже этим летом. Завод уже завершил этап крупноузловой сборки Tenet и переходит к полноценному производственному циклу.

Оксана Попова
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