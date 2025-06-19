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19 июня, 15:40

Названа дата начала производства авто на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Шапша: Производство Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнётся летом

Обложка © Telegram / Владислав Шапша

Обложка © Telegram / Владислав Шапша

Производство автомобилей Tenet полного цикла запустят в Калуге уже этим летом. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведён этим летом и будет производиться и дальше», — заявил Шапша в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что завод уже завершил этап крупноузловой сборки Tenet и переходит к полноценному производственному циклу.

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Александра Мышляева
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