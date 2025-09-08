Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 14:31

АвтоВАЗ отзывает 14 тысяч машин Lada Travel

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

АвтоВАЗ принял решение отозвать 14 024 автомобиля Lada Travel в России, чтобы установить блок управления системой вызова экстренных служб. Об этом говорится на сайте Росстандарта. Все работы будут проведены для автовладельцев бесплатно.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada... Отзыву подлежат 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», сказано в тексте.

В свою очередь АвтоВАЗ также оповестит автовладельцев, разослав письма или сообщив по телефону, о необходимости подъехать в ближайший дилерский центр для установки системы. Кроме того, автомобилисты могут самостоятельно обратиться за ремонтными работами, не дожидаясь уведомления.

Ранее АвтоВАЗ инициировал бесплатную сервисную кампанию для устранения потенциальной блокировки рулевого управления в новых автомобилях Lada Vesta. Сейчас официальные дилеры проводят проверку версии прошивки определённого электронного блока с её последующим обновлением в случае необходимости. В АвтоВАЗе также напомнили, что согласно руководству по эксплуатации, между выключением и повторным запуском двигателя должно пройти не менее пяти секунд — пренебрежение этим правилом может привести к блокировке рулевой колонки.

