АвтоВАЗ отзывает 14 тысяч машин Lada Travel

АвтоВАЗ принял решение отозвать 14 024 автомобиля Lada Travel в России, чтобы установить блок управления системой вызова экстренных служб. Об этом говорится на сайте Росстандарта. Все работы будут проведены для автовладельцев бесплатно.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada... Отзыву подлежат 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — сказано в тексте.

В свою очередь АвтоВАЗ также оповестит автовладельцев, разослав письма или сообщив по телефону, о необходимости подъехать в ближайший дилерский центр для установки системы. Кроме того, автомобилисты могут самостоятельно обратиться за ремонтными работами, не дожидаясь уведомления.