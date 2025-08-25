АвтоВАЗ запустил бесплатную компанию по устранению блокировки руля на Lada Vesta

АвтоВАЗ инициировал бесплатную сервисную кампанию для устранения потенциальной блокировки рулевого управления в новых автомобилях Lada Vesta. О проблеме и мерах по её решению сообщил официальный представитель производителя.

Согласно заявлению компании, официальные дилеры проводят проверку версии прошивки определённого электронного блока с её последующим обновлением в случае необходимости. В АвтоВАЗе также напомнили, что согласно руководству по эксплуатации, между выключением и повторным запуском двигателя должно пройти не менее пяти секунд — пренебрежение этим правилом может привести к блокировке рулевой колонки.