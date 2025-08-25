Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 августа, 08:13

«Руль клинит на 70 км/ч»: Lada Vesta попала под массовый отзыв в России

В России начался отзыв Lada Vesta из-за возможной блокировки руля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Yauhen_D

В России началась отзывная кампания Lada Vesta из-за дефекта рулевого управления. Как сообщает SHOT, автоконцерн официально признал проблему, при которой руль мог блокироваться прямо во время движения.

По словам главы НАС Антона Шапарина, автомобили проверят, а при необходимости изменят программное обеспечение электронного модуля, отвечающего за блокировку рулевой системы.

Ранее в Росстандарт направили требование начать отзыв после появления в сети видео, где владельцы фиксировали блокировку руля на скорости 60–70 км/ч. Водители признавались, что им приходилось глушить двигатель и ждать несколько минут, прежде чем снова продолжить движение.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили в России будут повышаться к 2026 году. Одной из главных причин этого явления стало обсуждаемое на правительственном уровне расширение утилизационного сбора.

