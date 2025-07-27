«Стратегическая ошибка»: Россиянам рассказали, как изменятся цены на автомобили к 2026 году

Цены на автомобили в России не будут снижаться, по крайней мере, к началу 2026 годов. Напротив, все сигналы рынка указывают на то, что стоимость машин продолжит расти, уверена эксперт в сфере автобизнеса Ирина Франк. По её словам, одной из главных причин этого явления стало обсуждаемое на правительственном уровне расширение утилизационного сбора.

Так, Минпромторг рассматривает возможность введения сбора для физических лиц, особенно при ввозе автомобилей с мощностью от 160 лошадиных сил. Это касается значительного сегмента рынка: от популярных китайских марок до премиальных европейских брендов. Сам факт возможного такого решения уже заставляет поставщиков и дилеров учитывать риски при формировании цен.

Вторая причина — нестабильность валютных курсов, из-за которой дорожают не только европейские марки BMW, Mercedes-Benz или Porsche, но и китайские бренды. Например, цены на Zeekr, Lixiang, Changan и Voyah уже достигли уровня премиальных японских и европейских марок, подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».

Она также отметила, что сегодня сохраняется дефицит качественных автомобилей с пробегом. Ввоз «живых» BMW X5 или Mercedes GLE Coupe становится всё сложнее из-за логистических проблем, таможенных нюансов и ограничений. Предложение таких машин сокращается, а спрос остаётся высоким, что естественным образом поднимает цены. При этом каждую неделю выбор привлекательных вариантов становится меньше, а стоимость — выше.