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2 июля, 15:04

В России утильсбор могут распространить и на авто от 160 л.с.

Минпромторг РФ: Утильсбор нужно распространить на авто мощностью от 160 л. с.

Обложка © Freepik / standret

Обложка © Freepik / standret

В России нужно распространить действие утильсбора на ввозимые в страну физлицами автомобили, мощность двигателей которых превышает 160 лошадиных сил. О такой инициативе Минпромторга РФ рассказал журналистам глава самого ведомства Антон Алиханов.

«Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю [правительства РФ Михаилу Мишустину], — как раз рассматривался автопром, — о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определённых сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», — пояснил он.

По его словам, это поможет получить дополнительные доходы для формирования мер, поддерживающих спрос на машины в нашей стране.

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Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России намерено уже в сентябре опубликовать официальный перечень автомобилей, отвечающих требованиям закона о локализации машин такси. Такой автомобиль должна быть произведена в рамках специального инвестиционного контракта или набрать необходимое количество баллов.

Татьяна Миссуми
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