В России утильсбор могут распространить и на авто от 160 л.с.

В России нужно распространить действие утильсбора на ввозимые в страну физлицами автомобили, мощность двигателей которых превышает 160 лошадиных сил. О такой инициативе Минпромторга РФ рассказал журналистам глава самого ведомства Антон Алиханов.

«Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю [правительства РФ Михаилу Мишустину], — как раз рассматривался автопром, — о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определённых сегментах, то есть 160 «лошадей» и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», — пояснил он.

По его словам, это поможет получить дополнительные доходы для формирования мер, поддерживающих спрос на машины в нашей стране.