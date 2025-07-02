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2 июля, 10:53

В Минпромторге назвали сроки публикации перечня автомобилей для такси

Алиханов: В сентябре Минпромторг обнародует списки автомобилей для такси

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство промышленности и торговли России намерено уже в сентябре опубликовать официальный перечень автомобилей, отвечающих требованиям закона о локализации машин такси. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в ходе заседания Совета Федерации.

«Я думаю, что осенью — постараемся как можно раньше, в сентябре, — этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать здесь, все модели нам понятны, все планы по локализации известны», — отметил он.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси. Такая машина должна быть произведена в рамках специального инвестиционного контракта или набрать необходимое количество баллов. Известно, что в документ включены модели Lada, а также китайские марки Haval, BAIC и Kaiyi.

Владимир Озеров
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