К взлёту готовы: Эксперты рассказали, когда в России появится аэротакси

Ровно 100 лет назад в Москве появился первый таксопарк, а сегодня эксперты обсуждают перспективы принципиально нового вида транспорта — летающего такси. По прогнозам, первые коммерческие модели могут появиться уже в конце этого десятилетия. В Сколково разработан гибридный аппарат, сочетающий черты коптера, самолёта и автомобиля. Электрическое дрон-такси способно взлетать вертикально, преодолевать пробки и приземляться на обычной парковке.

«Помимо пассажирских перевозок, такие аппараты можно использовать для логистики, экстренных служб, туристических полётов и даже в рекламных целях», — отметил Максим Калягин, главный конструктор Центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ в разговоре с «Вечерней Москвой».

Идеи летающих машин развиваются не только в Москве. Например, саратовский изобретатель Дмитрий Сажин запатентовал четырёхместный аэромобиль и даже создал его полноразмерный макет. Этот транспорт можно использовать для доставки врачей, спасателей или в качестве аэротакси, пояснил он.

По оценкам экспертов, пилотные проекты могут стартовать в 2027–2029 годах, а массовое использование — в 2030–2035 годах. Однако для этого необходимо решить не только технические, но и юридические вопросы.

Любые инновации требуют чёткого законодательного регулирования. Прежде чем летающие такси станут обычным делом, нужно прописать правила их эксплуатации, подчеркнул адвокат Дмитрий Левин.

Антон Ищенко, председатель Союза Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, отметил, что многие великие технологии рождались из смелых идей. Когда-то проекты Циолковского считали фантастикой, но именно они проложили путь к космическим достижениям, напомнил он, добавив, что сегодня важно создавать условия, которые позволят изобретателям воплощать свои идеи в жизнь.