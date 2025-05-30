Частный ввоз или параллельный импорт: Эксперт опроверг новость о возвращении Toyota в Россию

Японская компания Toyota не планирует возвращаться на российский рынок, она не делала никаких официальных заявлений по этому поводу. Дилеры и раньше ввозили автомобили в страну различными способами. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в своём Telegram-канале.

Автоэксперт пояснил, что сообщения в СМИ о возвращении Toyota в Россию, основанные на информации от дилера «Бизнес Кар», импортирующего автомобили из Японии и Китая, не соответствуют действительности. Как отметил Кадаков, «Бизнес Кар» занимается параллельным импортом, уплачивая коммерческий утильсбор, что позволяет ему продавать машины в России. Дилер предоставляет собственную гарантию на два года, но Toyota как производитель за неё не отвечает.

«Дилеры и прежде возили «Тойоты» — кто как мог. Но всё это было и остаётся либо альтернативным/частным ввозом — как правило, на физиков, либо параллельным импортом, когда юрлицо ввозит большую партию машин без разрешения правообладателя», — пишет Кадаков.