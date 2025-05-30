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Регион
30 мая, 12:46

Hyundai отзывает почти 100 тысяч авто из России из-за рисков возгорания

Hyundai отзывает 99,3 тысячи авто из РФ из-за риска возгорания в моторном отсеке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Росстандарт сообщил, что ООО «Хёндэ мотор СНГ», официальный дистрибьютор Hyundai в России, отзывает 99 256 автомобилей моделей Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, проданных с 2010 по 2015 год. Причина – потенциальное короткое замыкание в блоке ABS, которое может вызвать возгорание в моторном отсеке.

«Причина отзыва транспортных средств: изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке», — говорится в сообщении.

На всех транспортных средствах будет произведена замена мультипредохранителя.

В России отзывают почти 500 китайских электромобилей из-за отсутствия русского языка
В России отзывают почти 500 китайских электромобилей из-за отсутствия русского языка

Ранее сообщалось, что японская корпорация Toyota возобновила продажи в России. Например, в автосалоне «Тойота Центр Каширский», который находится на МКАД, можно купить автомобиль Land Cruiser Prado 2024 года выпуска за 10,7 млн рублей.

Наталья Демьянова
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