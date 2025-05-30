Hyundai отзывает почти 100 тысяч авто из России из-за рисков возгорания

Росстандарт сообщил, что ООО «Хёндэ мотор СНГ», официальный дистрибьютор Hyundai в России, отзывает 99 256 автомобилей моделей Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, проданных с 2010 по 2015 год. Причина – потенциальное короткое замыкание в блоке ABS, которое может вызвать возгорание в моторном отсеке.

«Причина отзыва транспортных средств: изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке», — говорится в сообщении.

На всех транспортных средствах будет произведена замена мультипредохранителя.