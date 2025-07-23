Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 11:40

Китайские магазины с подделками захватывают российский рынок автозапчастей

Эксперт Иванов: Продавцы из КНР сбывают подделки автозапчастей на маркетплейсах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standret

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Standret

На российских маркетплейсах массово продают поддельные автозапчасти зарубежных и отечественных брендов. Китайские продавцы создают десятки онлайн-магазинов под одним брендом, копируя дизайн и упаковку оригинальной продукции, рассказал эксперт Алексей Иванов.

«Китайцы заимствуют фотографии, описания и целые карточки товаров, что позволяет им получать высокие позиции в выдаче», — сказал он газете «Известия».

Из-за алгоритмов маркетплейсов, продвигающих товары с низкими ценами, подделки активно вытесняют оригиналы. Чаще всего подделывают щётки стеклоочистителей, тормозные диски, колодки, фильтры и технические жидкости, указали авторы материала.

Автоэксперт Алексей Костальев сообщил, что китайские продавцы копируют их бренды Ganz и Arnezi. Иларион Демчиков из Emex добавил, что в числе популярных подделок — аккумуляторы для немецких авто, светодиодные лампы и «оригинальные» фильтры для корейских машин.

Костальев отметил, что покупатели часто получают некачественный товар или вовсе не тот, что заказывали, а при закрытии магазина-клона вернуть деньги невозможно. Основатель «Моего Склада» Аскар Рахимбердиев назвал клонирование товаров системной проблемой, затрагивающей разные рынки.

По словам Иванова, Китай активно наращивает продажи в России из-за ограниченного доступа к оригиналам и развитой онлайн-торговли. Даже «АвтоВАЗ» сталкивается с подделками и регулярно подаёт заявления в МВД. С начала года полиция изъяла более 5 тыс. контрафактных запчастей на сумму 12 млн рублей.

Россиянам объяснили, как избежать подделок при выборе запчастей для авто
Россиянам объяснили, как избежать подделок при выборе запчастей для авто

Ранее автоэксперт рассказал, стоит ли надеяться, что иномарки в России станут доступнее из-за слабого доллара. Он считает, что такой сценарий маловероятен, поскольку в автомобильном бизнесе не принято подписывать долгосрочные контракты, а низкий курс доллара — явление временное.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Китай
  • Новости экономики
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar