Китайские магазины с подделками захватывают российский рынок автозапчастей

На российских маркетплейсах массово продают поддельные автозапчасти зарубежных и отечественных брендов. Китайские продавцы создают десятки онлайн-магазинов под одним брендом, копируя дизайн и упаковку оригинальной продукции, рассказал эксперт Алексей Иванов.

«Китайцы заимствуют фотографии, описания и целые карточки товаров, что позволяет им получать высокие позиции в выдаче», — сказал он газете «Известия».

Из-за алгоритмов маркетплейсов, продвигающих товары с низкими ценами, подделки активно вытесняют оригиналы. Чаще всего подделывают щётки стеклоочистителей, тормозные диски, колодки, фильтры и технические жидкости, указали авторы материала.

Автоэксперт Алексей Костальев сообщил, что китайские продавцы копируют их бренды Ganz и Arnezi. Иларион Демчиков из Emex добавил, что в числе популярных подделок — аккумуляторы для немецких авто, светодиодные лампы и «оригинальные» фильтры для корейских машин.

Костальев отметил, что покупатели часто получают некачественный товар или вовсе не тот, что заказывали, а при закрытии магазина-клона вернуть деньги невозможно. Основатель «Моего Склада» Аскар Рахимбердиев назвал клонирование товаров системной проблемой, затрагивающей разные рынки.

По словам Иванова, Китай активно наращивает продажи в России из-за ограниченного доступа к оригиналам и развитой онлайн-торговли. Даже «АвтоВАЗ» сталкивается с подделками и регулярно подаёт заявления в МВД. С начала года полиция изъяла более 5 тыс. контрафактных запчастей на сумму 12 млн рублей.