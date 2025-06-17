Россиянам объяснили, как избежать подделок при выборе запчастей для авто

Эксперт по продажам Александра Басманова объяснила, как отличить настоящие автозапчасти от подделок. По её словам, многие производители машин не изготавливают детали самостоятельно, а заказывают их у специализированных компаний.

«Отличным примером могут поделиться владельцы автомобилей концерна VAG: покупая оригинальные запчасти с символикой этих марок, внутри они часто находят продукцию известных брендов - таких как SKF, INA, FAG. Это и будет самый настоящий оригинал. Поэтому можно приобрести запчасти дешевле, чем «оригинал», но под тем же брендом и с аналогичным качеством», — отметила Басманова в разговоре с RG.ru.

Эксперт подчеркнула, что надпись «Made in China» не всегда означает низкое качество — многие производители переносят туда производства, сохраняя строгий контроль. Она посоветовала обращать внимание на несколько ключевых моментов: нереально низкая цена должна насторожить покупателя, всегда нужно сверять номер детали с официальным каталогом и изучать внешний вид изделия по фотографиям оригинала.

Особое внимание Басманова рекомендовала уделять защитным элементам: голограммам, QR-кодам и пломбам. По её словам, надёжные поставщики всегда готовы предоставить сертификаты соответствия.

«Если штрихкод не сканируется или наклейка отсутствует — это тревожный сигнал. Добросовестные магазины в таких случаях блокируют поставщика», — добавила специалист, посоветовав покупателям проявлять бдительность при выборе запчастей.