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15 июня, 11:31

«Никто не дёргается»: Что будет с ценами на иномарки после падения доллара

Эксперт Моржаретто: Падение доллара не скажется на стоимости авто в России

Автосалон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Автосалон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сегодня бессмысленно ждать падения цен на иномарки, несмотря на изменившийся курс доллара, уверен автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, в автомобильном бизнесе заключается долгие контракты, в то время как снижение курса американской валюты — явление временное.

«При этом никто не дергается, если курс доллара изменяется на один рубль. Я думаю, что никаким образом цены не изменятся. Тем более, что сейчас в продажу поступили автомобили, которые заказали ещё полгода назад», — отметил специалист.

Он подчеркнул в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что при новых поставках автомобилей цены всё-таки могут измениться. Однако с учётом высокой маржи вряд ли можно ожидать серьёзной разницы в стоимости иномарок.

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Борис Эльфанд
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