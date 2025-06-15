«Никто не дёргается»: Что будет с ценами на иномарки после падения доллара
Эксперт Моржаретто: Падение доллара не скажется на стоимости авто в России
Автосалон. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Сегодня бессмысленно ждать падения цен на иномарки, несмотря на изменившийся курс доллара, уверен автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, в автомобильном бизнесе заключается долгие контракты, в то время как снижение курса американской валюты — явление временное.
«При этом никто не дергается, если курс доллара изменяется на один рубль. Я думаю, что никаким образом цены не изменятся. Тем более, что сейчас в продажу поступили автомобили, которые заказали ещё полгода назад», — отметил специалист.
Он подчеркнул в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что при новых поставках автомобилей цены всё-таки могут измениться. Однако с учётом высокой маржи вряд ли можно ожидать серьёзной разницы в стоимости иномарок.
Ранее эксперт назвал лучшие кроссоверы с пробегом за 1,5 млн рублей. Кстати, Toyota возобновила продажи автомобилей в России.