Переизбыток китайских брендов назвали причиной сокращения продаж легковых авто в России

В мае 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – россияне приобрели всего 91 тысячу машин. Как пояснил автоэксперт Сергей Кузнецов в интервью «Постньюс», резкое падение спроса связано с перенасыщением рынка китайскими брендами, которые ранее поставлялись напрямую без должной дилерской сети и сервисной поддержки, что негативно сказалось на доверии потребителей.

«Два года назад рынок начали активно заполнять машины из Китая. Сейчас все наелись китайцами. Машины начнут ломаться, а гарантийное обслуживание у них слабое», — объяснил Кузнецов.

Эксперт констатировал, что значительная часть техники поступает на российский рынок в недоработанном состоянии с последующей доработкой уже после продажи, при этом отсутствие развитой дилерской сети приводит к формальному исполнению гарантийных обязательств, что в совокупности негативно отразилось на рыночной конъюнктуре: объёмы поставок сократились, образовались избыточные складские запасы, а потребительский спрос стал более сдержанным и осторожным.