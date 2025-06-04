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4 июня, 19:58

Переизбыток китайских брендов назвали причиной сокращения продаж легковых авто в России

Автоэксперт Кузнецов: Продажи легковых машин в РФ упали из-за китайских брендов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

В мае 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – россияне приобрели всего 91 тысячу машин. Как пояснил автоэксперт Сергей Кузнецов в интервью «Постньюс», резкое падение спроса связано с перенасыщением рынка китайскими брендами, которые ранее поставлялись напрямую без должной дилерской сети и сервисной поддержки, что негативно сказалось на доверии потребителей.

«Два года назад рынок начали активно заполнять машины из Китая. Сейчас все наелись китайцами. Машины начнут ломаться, а гарантийное обслуживание у них слабое», — объяснил Кузнецов.

Эксперт констатировал, что значительная часть техники поступает на российский рынок в недоработанном состоянии с последующей доработкой уже после продажи, при этом отсутствие развитой дилерской сети приводит к формальному исполнению гарантийных обязательств, что в совокупности негативно отразилось на рыночной конъюнктуре: объёмы поставок сократились, образовались избыточные складские запасы, а потребительский спрос стал более сдержанным и осторожным.

Вызов государству: Автоэксперт объяснил, что в России вряд ли введут запрет на прямые продажи авто
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Ранее Life.ru рассказывал, что россиян ждёт немалое уменьшение цен на китайские авто, если на наш рынок вернутся машины европейских, корейских и японских автопроизводителей. Эксперты допускают снижение цен на авто до 20% при определённых условиях. В то же время, спрос на китайские машины в России остаётся высоким, поддерживаемый надеждами на возвращение западных марок.

Александра Мышляева
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