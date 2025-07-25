Топ-10 автомобилей до 1,5 млн рублей в 2025 году: новые и с пробегом Как в России найти надёжный автомобиль до 1,5 млн рублей в 2025 году? На что обратить внимание при покупке. Life.ru предлагает рейтинг лучших новых и подержанных автомобилей в этой ценовой категории. 25 июля, 13:03 Бюджет 1,5 млн? Мы подобрали топ-10 машин — от «Лады» до «Тойоты»! Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / senivpetro

За последние два года автомобили в России заметно подорожали — что на первичном рынке, что на вторичном. При бюджете 1,5 млн рублей можно подобрать новую или подержанную машину в хорошем техническом и внешнем состоянии. Это может быть седан, стильный и практичный кроссовер или вместительный хетчбэк для большой семьи. В этой статье мы собрали топ бюджетных автомобилей, чтобы помочь вам сделать лучший выбор, исходя из ваших потребностей и финансовых возможностей.

Топ-10 надёжных авто до 1,5 млн рублей

Вариантов по цене до полутора миллионов рублей не так уж и много, а если рассматривать только новые авто из салона, их вовсе можно пересчитать по пальцам.

Линейка «АвтоВАЗа»

Начнём обзор авто в цене до 1 500 000 рублей мы с отечественных авто, а именно с линейки «АвтоВАЗа». И здесь тоже есть на что посмотреть, тем более все представленные далее варианты — новые из официального салона!

Niva Travel

«АвтоВАЗ» представил модернизированную версию внедорожника Lada Niva Travel. По мнению экспертов, обновления стали самыми серьёзными за последние годы.

Основное изменение — силовая установка. Вместо старого 1,7-литрового двигателя автомобиль получил новый мотор. Мощность увеличилась до 90 л.с., а крутящий момент — с 123 до 153 Нм. Двигатель стал динамичнее, работает плавно и уверенно.

За эту модель у официальных дилеров просят около 1,4 млн. рублей.

Lada Granta

Lada Granta — автомобиль B-класса. Фото © ТАСС / Сергей Петров

Ещё один вариант из категории «до 1,5 млн рублей», доступный к покупке из салона, — это отечественная Lada Granta.

Lada Granta — это бюджетный автомобиль B-класса, доступный на российском рынке. Представлен в трёх типах кузова: седан, лифтбек и универсал Cross.

Владельцы выделяют приличную динамику, а также экономичность: в городе — чуть более 10 л / 100 км, на трассе — 6–6,5 литра. Однако многие отмечают слабую шумоизоляцию, на трассе достаточно шумно после 120 км/ч, и проблемы с коррозией — лакокрасочное покрытие слабое, ржавчина может появиться через 30–50 тысяч километров пробега.

Но зато эту модель совершенно новую можно купить по цене от 750 тыс. рублей.

Lada Vesta

В 2024 году в продажу поступила обновлённая Lada Vesta (Lada Vesta I Рестайлинг (NG). Производитель вернул в оснащение модели «утерянные» после введения западных санкций опции и внедрил новые. Также автомобиль претерпел некоторые изменения: переработана передняя панель из нового покрытия Soft-touch; салон изменился: появились бежевые декоративные вставки, сиденья выполнены из кожи; в базовой версии установлены системы активной безопасности (ADAS).

«Весту» из автосалона можно взять за 1 250 000 рублей.

Lada Iskra

Lada Iskra — новинка Волжского автомобильного завода, представленная в 2024 году. Продажи этой модели начались совсем недавно — 20 июля 2025 года. В модельном ряду она стоит между Granta и Vesta, однако есть подозрения, что при чуть более высокой цене она будет отъедать покупателей у морально устаревшей первой малолитражки.

Седан в стартовой комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией можно приобрести от 1 249 000 рублей. Более продвинутая версия Life, которая включает в себя датчики дождя и света, обогрев зеркал и мультимедийную систему, стоит от 1 319 000 рублей. Если рассмотреть модель с мотором на 106 л.с. и вариатором, цена возрастает до 1 469 000 рублей.

Комплектация Enjoy с 16-клапанным двигателем на 106 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой предлагается от 1 499 000 рублей и включает такие опции, как круиз-контроль, камера заднего вида, кожаная отделка руля и мультимедийная система.

Хиты вторичного рынка

Что касается вторичного рынка, то после ухода из России марок из Европы и Японии и прекращения ими сервисной поддержки через дилеров эксперты советуют в первую очередь выбирать массовые модели. Такие машины были представлены в большом количестве и во всех поколениях, сервисы, в том числе клубные, отлично знают их проблемы и болевые точки, поэтому сложностей с запчастями и обслуживанием не будет. По той же причине лучше избегать малотиражных и редких автомобилей, даже если они вам очень нравятся, находятся в отличном состоянии или продаются по низкой цене.

Kia Rio / Hyundai Solaris (2015–2020)

KIA Rio — одно из популярнейших авто в России. Фото © Wikipedia / Milhouse35

Автомобиль KIA Rio и его близнец Hyundai Solaris — одни из самых востребованных легковых автомобилей в России, которые стабильно занимают высокие позиции в различных рейтингах. Эти автомобили выделяются отличным соотношением цены и качества, что делает их привлекательными для отечественных автолюбителей. Автомобили KIA Rio известны своей экономичностью и неприхотливостью в эксплуатации. Двигатели автомобилей адаптированы к суровым российским зимам. Доступны как механическая, так и автоматическая трансмиссии.

KIA Rio изготавливаются из износостойких материалов, что обеспечивает долгий срок службы и возможность преодолевать большие расстояния без серьёзных поломок. Все эти качества применимы и к их близнецу — Hyundai Solaris.

На вторичном рынке сегодня можно найти эту модель за 950 000 – 1 400 000 рублей.

Volkswagen Polo (2015–2018)

Volkswagen Polo — это компактный автомобиль известной немецкой марки, производство которого началось ещё в 1975 году. Сегодня на рынке представлено уже шестое поколение этой модели. В 2020 году, согласно данным агентства «Автостат», «Поло» занял позицию самого популярного автомобиля в России.

Авторы модели учли множество факторов, которые привели её к успеху на российском рынке, среди них — адаптация к качеству дорог и топлива. Именно это и делает автомобиль «Фольксваген-Поло» привлекательным выбором для российских водителей.

На вторичном рынке сегодня можно найти эту модель за 800 000 – 1 500 000 рублей (цена зависит от года выпуска, технического состояния и пробега).

Кстати, у Polo тоже есть брат-близнец, построенный на той же платформе, имеющий те же двигатели и трансмиссии, — Skoda Rapid. Это тоже достаточно надёжный и практичный автомобиль. Он популярен среди городских водителей благодаря экономичности и доступности обслуживания. По цене до полутора миллионов рублей можно найти модели 2019–2021 годов. Оснащён бензиновым двигателем 1,6 и 1,4 литра с турбонаддувом и имеет просторный салон и большой багажник, что делает его идеальным авто для семьи.

Тoyota RAV4 (2005–2011)

Toyota RAV4 — универсальный кроссовер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sue Thatcher

Toyota RAV4 — это легендарный кроссовер, заслуживший отличную репутацию благодаря своей надёжности и высоким эксплуатационным характеристикам. Данная модель — идеальный выбор для тех, кому необходим долговечный автомобиль.

Салон Toyota RAV4 отличается комфортом и продуманным дизайном и очень удобен как для водителя, так и для пассажиров. Кроме того, этот кроссовер показывает отличные результаты на сложных дорогах и обладает хорошей проходимостью в любых условиях.

Ценовой диапазон Toyota RAV4 на вторичном рынке — от 900 000 до 1 500 000 рублей.

Renault Duster (2014–2017)

Компактный кроссовер Renault Duster, производимый французской компанией Renault на автозаводе в Москве, является удачным выбором для тех, кто ценит в автомобиле надёжность и универсальность.

Одним из ключевых преимуществ Duster является его надёжный двигатель. Эти моторы способны без проблем проходить до 300 000 километров без капитального ремонта, а их средний расход топлива составляет всего 6–7 литров на 100 километров в смешанном цикле. Это делает его экономичным автомобилем, подходящим для ежедневных поездок.

Ещё одной важной характеристикой является высокий клиренс — 210 мм. Благодаря этому машина отлично ведёт себя как на асфальте, так и на сложных внедорожных маршрутах, что делает её идеальным решением для любителей активного отдыха и путешествий.

Цены в автосалонах и на онлайн-площадках начинаются от 800 000 рублей.

Ford Focus (2016–2019)

Ford Focus — ещё один хит вторичного рынка, который привлекает водителей своей ценой, экономичностью и надёжностью.

Эта модель выделяется хорошей устойчивостью на дороге и комфортной подвеской, что делает поездки по плохим трассам более приятными. В дополнение к этим качествам Ford Focus III предлагает достойное оснащение для своего класса, включая современную мультимедийную систему, климат-контроль и различные ассистенты для водителя.

Рестайлинговую версию на вторичном рынке можно поискать за 1–1,5 млн рублей.

Hyundai Creta (2016–2021)

Hyundai Creta — компактный кроссовер, который производится корейским автопроизводителем Hyundai с 2014 года. Благодаря своему стильному дизайну и функциональности модель завоевала значительную популярность на домашнем рынке. В 2016 году данная модель была представлена и на российском рынке, где быстро завоевала доверие покупателей. В период с 2019-го по 2021 год она стала самым продаваемым автомобилем в своём сегменте, а общий объём продаж за пять лет составил около 290 000 единиц.

Creta отличается высоким качеством сборки и надёжностью, а также экономичным двигателем, доступным в двух версиях: бензиновый (1,6 и 2,0 л) и дизельный (1,4 и 1,5 л). Вместимый багажник объёмом 402 л делает автомобиль идеальным для семейных поездок. Хорошая проходимость и управляемость обеспечиваются надёжной подвеской и клиренсом в 190 мм.

Цена на вторичном рынке — 1,2–1,5 млн рублей.

Toyota Corolla XI (2012–2016)

Toyota Corolla — одно из самых продаваемых авто. Фото © Wikipedia

Toyota Corolla — самая продаваемая машина за последние 10 лет, славящаяся своей точной японской сборкой и сбалансированным экономичным мотором. Она отличается высокой выносливостью, богатой комплектацией и хорошей функциональностью, обеспечивая высокий уровень безопасности и комфорта во время езды. Технически исправный автомобиль способен долго служить новому владельцу. Corolla известна своей надёжностью, она редко выходит из строя и отличается недорогим обслуживанием.

На вторичном рынке Toyota Corolla XI отдают за 1–1,5 млн рублей.

Honda Civic IX (2012–2015)

Honda Civic — это культовый компактный автомобиль, выпускаемый японской компанией Honda с 1972 года. За более чем пятьдесят лет своего существования этот автомобиль прошёл через 11 поколений и продолжает радовать своих поклонников. В апреле 2023 года Honda Civic установил рекорд, став самым быстрым переднеприводным автомобилем в мире. В настоящее время новые модели этой серии поступают в Россию главным образом через параллельный импорт.

Среди преимуществ Civic можно выделить экономичность, разнообразие кузовов (седан, хетчбэк, универсал и купе), надёжные моторы с высоким ресурсом и современный спортивный дизайн.

Honda Civic IX можно приобрести за 1–1,5 млн рублей.

Советы, как выбрать хороший автомобиль до 1,5 млн рублей в 2025 году

Для того чтобы безопасно и выгодно купить автомобиль до полутора миллионов рублей в 2025 году, нужно учесть несколько важных аспектов.

Убедитесь, что на автомобиле нет обременений, кредитов или штрафов, которые могут стать проблемой в будущем.

Тест-драйв: нужно протестировать автомобиль. Это позволит вам оценить уровень комфорта, а также проверить техническое состояние машины.

История автомобиля: используйте онлайн-сервисы для проверки VIN-номера. Это поможет узнать, была ли машина в ДТП, её предыдущих владельцев и другую важную информацию.

Обращение к профессионалам: рассмотрите возможность покупки автомобиля через авторизованные автосалоны или воспользуйтесь услугами специалистов по подбору автомобилей. Это снизит риск покупки проблемного авто.

Пробег: выяснить истинный пробег автомобиля поможет специальный сканер у дилера, или это можно сделать в профильном сервисном центре. Однако современные технические и электронные устройства позволяют недобросовестным владельцам скручивать пробег и не оставлять следов. Тем не менее по состоянию руля, сидений, кузова и другим деталям специалист может прикинуть истинный пробег. Ну и можно отталкиваться от среднего годового пробега. Например, в Москве при обычных поездках работа – дом – магазин годовой пробег будет около 20 тысяч километров. Если автомобилю пять лет, то это как минимум 100 тысяч километров, а никак не 30 тысяч.

Двигатель: если он мытый, будьте осторожны. Это чревато окислением проводки в местах соединения. Вполне вероятно, что продавец пытался замаскировать подтёки масла.

Не забудьте учесть расходы на страховку, налоги и техническое обслуживание. Эти затраты могут существенно ударить по кошельку.

С суммой до 1 500 000 рублей у вас есть возможность приобрести как новый, так и подержанный автомобиль хорошего качества. Главное — чётко определить ваши предпочтения и подойти к выбору с умом.

Авторы Андрей Ананьев