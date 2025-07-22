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22 июля, 16:42

Машина — есть, денег — нет: В ФТС рассказали о новой схеме обмана покупающих авто за границей

ФТС: Мошенники массово обманывают россиян при ввозе автомобилей из-за рубежа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jd8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jd8

В России фиксируют рост числа мошенничеств, связанных с ввозом легковых автомобилей для личного пользования. Злоумышленники под видом посредников выманивают у граждан крупные суммы, а затем исчезают. По таким фактам возбуждаются уголовные дела по статье 159 УК РФ — мошенничество. Об этом Life.ru рассказала Федеральная таможенная служба (ФТС).

«Мошенники заключают с гражданином фиктивный договор оказания услуг и предлагают выбрать один из автомобилей, продающихся за границей на известных интернет-площадках. После получения денег прекращают контакты, оставляя граждан без машины и средств», — говорится в сообщении.

Схема обмана построена на доверии. Мошенники регистрируют фиктивную фирму или приобретают компанию с чистой налоговой историей, предлагая услуги по подбору и ввозу авто по ценам, существенно ниже рыночных. После этого «менеджеры» просят перечислить оплату на счета третьих лиц: за подбор, пошлину, стоимость машины и даже утилизационный сбор. Как только деньги оказываются на счетах мошенников, связь обрывается.

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Ранее в ФТС России сообщили о резком росте числа попыток незаконного ввоза ценностей. Только за первое полугодие 2025 года таможенники пресекли контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на сумму более 750 миллионов рублей. Было возбуждено 63 уголовных дела — на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство — по фактам контрабанды стратегически важных товаров.

Милена Скрипальщикова
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