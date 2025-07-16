В России выявили рекордную партию кокаина на 12 млрд
ФТС пресекла ввоз в РФ почти тонны латиноамериканского кокаина под видом бананов
Брикеты с кокаином. Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России
Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с Федеральной службой безопасности пресекли попытку ввоза в Россию рекордной в этом году партии кокаина — свыше 820 килограммов. На чёрном рынке она стоила бы более 12 миллиардов рублей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФТС.
Спрятанный наркотик. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России
Операция была организована на основе разведданных о планах преступной группы из Латинской Америки, которая хотела наладить работу канала поставок кокаина в РФ. В рамках проверки информации специалисты ФТС приступили к постоянному контролю грузов, прибывающих из южноамериканских государств.
Применение современных методов таможенного контроля и риск-менеджмента позволило выявить нелегальную партию среди эквадорских бананов, транспортируемых в морских рефрижераторах.
Во время досмотра с использованием служебных собак и специального оборудования под полом одного из контейнеров обнаружили кустарно изготовленное тайное отделение с посторонними вложениями. Специалисты нашли 820 брикетов с белым порошком и кристаллами, обладающими характерным запахом. Экспертиза подтвердила, что это вещество — кокаин весом более 820 кг.
Кокаин. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России
Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. В настоящий момент продолжаются следственные и оперативные мероприятия.
Ранее во Владимирской области Федеральная таможенная служба задержала газель, в которой везли сырьё для синтетических наркотиков. На чёрном рынке цена превысила бы 6,4 млрд рублей. В грузовике было 1,5 тонны прекурсора для изготовления 1,4 тонны веществ.