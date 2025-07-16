В России выявили рекордную партию кокаина на 12 млрд

Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с Федеральной службой безопасности пресекли попытку ввоза в Россию рекордной в этом году партии кокаина — свыше 820 килограммов. На чёрном рынке она стоила бы более 12 миллиардов рублей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФТС.

Спрятанный наркотик. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Операция была организована на основе разведданных о планах преступной группы из Латинской Америки, которая хотела наладить работу канала поставок кокаина в РФ. В рамках проверки информации специалисты ФТС приступили к постоянному контролю грузов, прибывающих из южноамериканских государств.

Применение современных методов таможенного контроля и риск-менеджмента позволило выявить нелегальную партию среди эквадорских бананов, транспортируемых в морских рефрижераторах.

Во время досмотра с использованием служебных собак и специального оборудования под полом одного из контейнеров обнаружили кустарно изготовленное тайное отделение с посторонними вложениями. Специалисты нашли 820 брикетов с белым порошком и кристаллами, обладающими характерным запахом. Экспертиза подтвердила, что это вещество — кокаин весом более 820 кг.

Кокаин. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. В настоящий момент продолжаются следственные и оперативные мероприятия.